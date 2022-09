FC Nantes : Kombouaré lance un avertissement avant Lorient

Publié par Ange A. le 11 septembre 2022 à 06:48





FC Nantes : Antoine Kombouaré s’est exprimé avant le choc contre le FC Lorient ce dimanche. Le derby compte pour la 7e journée.

FC Nantes : Le FCN sur sa lancée contre le FC Lorient ?

Le FC Nantes a disposé de l’Olympiakos jeudi pour son retour en Coupe d’Europe. Le FCN s’est imposé (2-1) contre le club grec. Ce succès a permis à Antoine Kombouaré et ses hommes de se remettre de la claque reçue lors de la dernière journée de Ligue 1. Les Canaris étaient tombés à La Beaujoire (0-3) contre le Paris Saint-Germain. Après ce succès en Ligue Europa, les Jaune et vert vont tenter d’aligner une nouvelle victoire ce dimanche. Nantes se déplace sur la pelouse du FC Lorient, surprenant 5e du championnat. Les Merlus restent notamment sur une victoire nette contre l’Olympique Lyonnais (3-1). Antoine Kombouaré a lancé un mot d’ordre à ses poulains pour ce derby.

La mise en garde d’Antoine Kombouaré avant Lorient

Le technicien kanak souhaite enclencher une nouvelle dynamique avec le FC Nantes. Dans ce sens, l’entraîneur du FCN voit l’enchaînement des rencontres et des compétitions comme un avantage. « Ce devrait même être une force pour nous d’enchaîner ces deux compétitions. Je ne veux pas entendre ces discours portant sur la fatigue, la difficulté, la récupération, les soins. On doit être prêt. Pour participer aux deux compétitions mais surtout pour enchaîner les victoires. On a bien démarré cette série de matches en battant l’Olympiakos. Cela doit nous donner de l’énergie, de la force et le mental pour aller chercher une victoire à Lorient », a prévenu le coach des Canaris en conférence de presse selon les propos relayés par Ouest France.

Contre Lorient, l’entraîneur nantais veut surtout réduire l’écart avec son adversaire du jour. Les Merlus disposent de 7 points d’avance sur les Canaris, seulement 13es de Ligue 1. « Au regard de notre classement et de celui de Lorient, il faut tout faire pour ne pas être distancé. Et si on peut se rapprocher d’eux, ce sera encore mieux », a ajouté Antoine Kombouaré.