PSG Mercato : C’est confirmé, un maestro de Ligue 1 visé par Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2022 à 14:17





PSG Mercato : Après avoir recruté quatre milieux cet été, Luis Campos ne semble pas entièrement satisfait puisqu’un crack de Ligue 1 le fait toujours rêver.

PSG Mercato : Le RC Lens confirme des discussions avec Luis Campos

Alors qu’il a réussi à attirer Vitinha (FC Porto), Renato Sanches (LOSC), Fabian Ruiz (Naples) et Carlos Soler (Valence), Luis Campos rêvait en priorité de Seko Fofana pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Rayonnant avec les Sang et Or depuis ces deux dernières saisons, l’international ivoirien a même fait l’objet de discussions entre les dirigeants parisiens et leurs homologues lensois. En effet, profitant d’une interview avec La Voix des Sports, le directeur sportif du RC Lens, Florian Ghisolfi, est revenu sur l’été agité du joueur de 27 ans, avouant avoir évoqué notamment un transfert avec son homologue du PSG, Luis Campos.

« J’ai eu des échanges avec Luis Campos, qui m’a dit qu’il était très intéressé par Seko », a déclaré le dirigeant lensois avant d’avouer qu’il aurait craqué si le Paris SG avait formulé une offre convenable pour le capitaine du RCL. « Le plan A, c’était de garder Seko, mais il y avait forcément le B où tu le vendais. Si Paris avait voulu faire Seko, on y serait allé, car quand il y a la logique à respecter, on la respecte », a ajouté Ghisolfi. Finalement, le club de la capitale n’a pas fait de proposition pour Seko Fofana et a recruté Renato Sanches pour des raisons qui sont désormais connues.

PSG Mercato : Les raisons de l’échec de l’arrivée de Fofana à Paris

Annoncé un peu partout en Europe, notamment au Paris Saint-Germain, Seko Fofana n’a pas quitté à l’issue du mercato estival. Dans une récente vidéo sur YouTube, le journaliste Romain Molina révèle que le milieu de terrain du Racing Club de Lens avait fait son choix et qu’il se voyait déjà dans l’effectif de Christophe Galtier.

« Renato Sanches ? S'il vient au PSG, c'est une question d'agent. Au club, tout le monde pensait qu'on allait faire Seko Fofana. Le joueur se voyait partir au PSG », a expliqué Molina. Faisant le point sur ce dossier, Téléfoot assure que Luis Campos n’a pas voulu s’aligner sur les exigences financières des dirigeants lensois. Le média sportif indique notamment que le PSG était le club le plus intéressé sur ce dossier, mais les 40 millions d’euros réclamés par le RCL ont refroidi les ardeurs des Rouge et Bleu, qui ont jeté leur dévolu sur Renato Sanches.

À un an de la fin de son contrat avec le LOSC, l’international portugais de 24 ans, milieu de terrain au profil similaire à celui de Fofana, a signé à Paris pour environ 15 millions d’euros. De son côté, Seko Fofana a prolongé avec le RC Lens jusqu’en juin 2025, mais Luis Campos surveillerait toujours sa situation en vue de l’été 2023. En attendant, le joueur formé à Lorient ne semble pas perturbé par son été agité et savoure même sa prolongation avec son club.

PSG Mercato : Seko Fofana justifie sa prolongation avec Lens

Malgré l’intérêt prononcé du Paris Saint-Germain, Seko Fofana est finalement resté au RC Lens pour cette saison. Mieux, le compatriote de Didier Drogba a même prolongé d’une saison supplémentaire avec Les Artésiens. Interrogé par Téléfoot, il a récemment expliqué qu’après avoir étudié toutes les offres et options qui s’offraient à lui, aucune d’entre elles ne lui garantissait de meilleures conditions professionnelles que le club entraîné par Franck Haise.

« Parfois, on fait des projections dans des endroits et là, je n’arrivais pas à retrouver ce que j’avais avec Lens actuellement. J’avais l’impression que tout était réuni pour que je reste. Le club m’a plus que prouvé qu’il était ambitieux. J’ai des partenaires qui m’aiment beaucoup et qui ont insisté sur le fait que je reste. Je ne voyais pas pourquoi j’allais partir ailleurs. Je suis très content », a confié Fofana. Avec le début de saison mitigé de Renato Sanches, Luis Campos pourrait vite relancer ce dossier.