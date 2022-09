OM-Francfort : Un forfait de dernière minute à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 13 septembre 2022 à 17:12





OM-Francfort : Comme cela était pressenti, l’entraîneur Igor Tudor sera privé d’un cadre pour la réception de l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions.

OM-Francfort : Samuel Gigot sera absent

L’Olympique de Marseille accueille ce soir l'Eintracht Francfort pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions à 21h. Les Marseillais, invaincus en championnat depuis le début de la saison, tenteront de se rattraper après la défaite face à Tottenham (2-0) la semaine dernière. Les hommes d’Igor Tudor sont déterminés à s'imposer ce soir au Vélodrome face à l'écurie allemande.

Pour ce rendez-vous européen, l’entraîneur marseillais devrait d'ailleurs compter sur un groupe renforcé avec le retour d’Alexis Sanchez. Suspendu face aux Spurs, l’international chilien sera l’homme à surveiller de près pour la défense allemande. Son association avec Dimitri Payet en attaque s’annonce très prometteuse. En revanche, Igor Tudor devra faire face à un souci en défense. En plus de la suspension de Chancel Mbemba, le patron du banc de l’ OM devra faire sans Samuel Gigot.

Le défenseur tricolore est sorti sur blessure après son buteur contre le LOSC samedi dernier. Victime de lésion musculaire, Samuel Gigot sera absent pour la réception de l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Les médecins de l’ OM ne prendront aucun risque. Igor Tudor devrait miser sur Leonardo Balerdi, vivement critiqué ces derniers jours à Marseille, pour le remplacer. Le défenseur argentin sera sans doute associé à Éric Bailly et Sead Kolasinac en charnière défensive. Au milieu, la paire Jordan Veretout et Valentin Rongier devrait logiquement occuper leur poste. Les pistons Clauss et Tavares sont en forme et devraient débuter cette rencontre européenne.

Le groupe de l’OM face à l’Eintracht Francfort :

Gardiens : Pau Lopez, Blanco, Ngapandtouenbu

Défenseurs : Kolasinac, Nuno Tavares, Balerdi, Bailly, Clauss, Kaboré

Milieux de terrain : Veretout, Gerson, Gueye, Guendouzi, Rongier, Harit

Attaquants : Payet, Ünder, Suarez, Alexis Sanchez