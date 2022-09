OL : Les annonces fortes de Ponsot pour la suite du mercato

Publié par Ange A. le 15 septembre 2022 à 06:35





OL : Directeur du football de Lyon, Vincent Ponsot a dressé le bilan du dernier mercato et s’est exprimé sur l’avenir de Peter Bosz.

OL : Ponsot entre regrets et satisfaction après l’été

L’Olympique Lyonnais n’a signé que six renforts lors de la récente fenêtre des transferts. L’ OL est parvenu à rapatrier Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sans débourser le moindre centime. Le club rhodanien a enregistré une dizaine de départs entre les ventes, les prêts et les joueurs en fin de contrat. Le club a notamment empoché le jackpot suite au transfert de Lucas Paqueta à West Ham United contre 60 millions d’euros, bonus compris. Un départ sur lequel est revenu Vincent Ponsot dans un entretien au site Olympique-et-Lyonnais et au journal Le Progrès.

Le directeur du football des Gones révèle qu’il s’agissait d’un choix du milieu brésilien de partir cet été. « On a dit que le changement par rapport à l’année dernière était d’avoir des joueurs impliqués dans le projet […] Mais sa position a toujours été très claire : il souhaitait partir. On a recruté en anticipant ce départ », a expliqué le responsable lyonnais avant d’admettre un échec du mercato de Lyon. Le club rhodanien espérait d’autres départs cet été. Moussa Dembélé mais surtout Houssem Aouar étaient des candidats au départ. Mais tous deux sont restés à quai. « Le point le moins positif est qu’il fallait réduire l’effectif parce qu’on ne joue pas de coupe d’Europe et par rapport à ce qu’on souhaitait faire, on n’a clairement pas réussi », a-t-il déploré.

Peter Bosz déjà sur la sellette à Lyon ?

Autre sujet évoqué par Vincent Ponsot, l’avenir de Peter Bosz. Alors qu’il arrive au terme de son contrat à l’issue de la saison, le technicien néerlandais est déjà fragilisé après sept journées de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais reste sur deux défaites de rang en championnat avant d’affronter le PSG ce dimanche. Pour le responsable lyonnais, le coach de l’ OL doit atteindre certains résultats. « On estime qu’il y a tout aujourd’hui pour performer. Et donc, on attend des résultats. Mais on ne fonctionne pas en disant que si dimanche, il se passe quelque chose, on va prendre telle décision. Ça ne se passe pas comme ça. On n’a pas attendu le match de Monaco pour fixer des objectifs à Peter. On veut retourner sur le podium. On attend des résultats de manière plus rapide que d’attendre la fin de la saison », a indiqué le directeur du football tout en soulignant que la signature d’un joker à Lyon n’était pas à l’étude.