PSG Mercato : Une opération imminente bouclée au Paris SG

PSG Mercato : Au lendemain de sa victoire en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa (3-1), le Paris SG pourrait boucler un gros départ ce jeudi soir.

PSG Mercato : Le départ d’un cadre du vestiaire annoncé ce jeudi ?

Si Luis Campos est parvenu à signer six nouveaux joueurs au Paris Saint-Germain, un important dossier est resté sans suite au niveau des départs attendus cet été. Devenu numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas était annoncé partant afin de permettre au jeune gardien de but italien d’évoluer sans pression d’une concurrence redoutable. Proche de s’engager en faveur de Naples, l’ancien portier du Real Madrid n’a finalement pas quitté la capitale au terme du mercato estival. À la veille du déplacement à Nantes pour la 6e journée de Ligue 1, Christophe Galtier avait même évoqué la possibilité de lui donner du temps avec l’enchaînement des matches.

« Maintenant que le mercato est fini, je ne m’interdis pas d’avoir la réflexion de savoir si Keylor ne doit pas, comme tout numéro deux, jouer quelques fois », a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse. « J’ai connu ça à Saint-Etienne où il y avait eu des blessures, des suspensions du numéro 1. Le numéro 2 n’avait pas participé à beaucoup de matchs et après quand on le met il a besoin de jouer, il a besoin de repères », a précisé l’entraîneur parisien même s’il assure que « la hiérarchie est établie et elle reste comme ça ». Sous contrat jusqu’en juin 2024, Keylor Navas devrait ainsi passer le plus clair de son temps sur le banc de touche cette saison. Sauf qu’aux dernières nouvelles, son avenir immédiat pourrait basculer dans les heures à venir.

PSG Mercato : Keylor Navas prêté à l'Olympiakos ?

Selon les dernières informations en provenance de la Grèce et précisément du site spécialisé To10, le Paris Saint-Germain aurait proposé les services de Keylor Navas à l'Olympiakos pour un prêt d'une saison. Le média explique que l’international costaricien ne digère pas son déclassement au profit de Gianluigi Donnarumma qu’il ne trouve d’ailleurs pas extraordinaire dans les cages parisiennes. Il serait donc prêt à quitter la capitale pour aller trouver du temps de jeu ailleurs en prévision de la Coupe du Monde au Qatar. Mais les pensionnaires du Stade Karaïskakis ne sont pas à même de prendre en charge l’énorme salaire de Navas à Paris.

Le portail grec précise donc que Nasser Al-Khelaïfi et les siens seraient prêts à assumer une importante partie de la rémunération de Navas s’il acceptait de quitter le PSG pour la Grèce ce jeudi soir. Le club basé au Pirée est en plein rush et vit ces dernières heures de mercato. La formation grecque s'agite dans tous les sens et est en passe de boucler les signatures de James Rodriguez et Cédric Bakambu après avoir raflé celle de l’ancien madrilène Marcelo. Toutefois, s’il devait rejoindre la Superleague, Navas ne pourrait pas disputer la Ligue Europa dans un premier temps puisque le délai pour inscrire les joueurs pour la phase de groupes est déjà passé.

PSG Mercato : Keylor Navas lâche un indice sur son avenir

Alors que les rumeurs l’associent à l’Olympiakos dans le cadre d’un prêt d’une saison, Keylor Navas vient de livrer un important indice sur son avenir pour cet exercice 2022-2023. En effet, le coéquipier de Kylian Mbappé a publié une story sur Instagram pour réclamer en urgence de l'aide afin de trouver une école pour son fils de 3 ans. Preuve qu’il avait visiblement prévu un départ cet été et qu’il s’apprête désormais à passer une quatrième année à Paris puisque la rentrée des classes a déjà eu lieu. Sauf si le natif de San Isidro de El General veut encore revoir ses plans pour cette année.