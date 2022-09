PSG Mercato : Campos vise un coup magistral pour remplacer Navas

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2022 à 22:21





PSG Mercato : Keylor Navas n’est plus dans les plans du Paris SG qui lui cherche déjà un remplaçant. Luis Campos semble avoir identifié le profil idéal.

PSG Mercato : Un Top gardien visé pour la succession de Keylor Navas

Quoique performant depuis son arrivée en juillet 2019 en provenance du Real Madrid pour 15 millions d’euros, Keylor Navas devrait quitter le Paris Saint-Germain lors des prochains mercatos. Pour sa succession, le Paris SG viserait un top gardien de but capable de devenir numéro 1 devant un Gianluigi Donnarumma qui multiplie les boulettes depuis le début de la saison. En quête d’un portier solide sur 90 minutes, pas sur deux coups d’éclats par rencontre, Luis Campos aurait inscrit le nom d’Alban Lafont, le dernier rempart du FC Nantes, sur ses tablettes.

Selon les informations du portail Média Foot, les débuts de Donnarumma laissent quelques dirigeants parisiens sur leurs fins. Quant à Keylor Navas, qui devait partir cet été, le club de la capitale souhaiterait tourner la page. Le PSG surveille donc l’évolution d’Alban Lafont et fera le point sur le dossier « gardien de but » dans quelques mois.

Cependant, le média sportif assure que la grande obsession des Rouge et Bleu pour le poste de gardien de but se nomme Jan Oblak, le rempart de l’Atlético Madrid. Un coup magistral pour remplacer Keylor Navas et offrir au PSG un joueur classé dans le Top 5 des meilleurs du monde. Et il semble que l’intérêt serait réciproque entre les deux parties.

PSG Mercato : Jan Oblak pour concurrencer Donnarumma ?

Cible de longue date du Qatar, Jan Oblak pourrait débarquer gratuitement au Paris Saint-Germain l’été prochain. Présent dans les perches de l’Atlético Madrid depuis juillet 2014, l’ancien gardien du Benfica Lisbonne serait tenté par une nouvelle aventure après huit saisons passées sous les mêmes couleurs. Et d’après les dernières révélations de Média Foot, Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi songeraient à le faire venir, d’autant que l’international slovène arrivera au terme de son engagement avec les Colchoneros en juin 2023.

Toujours selon la même source, Jan Oblak serait déjà enchanté à l’idée de rejoindre l’équipe de Christophe Galtier, un club capable de lui permettre de remporter la Ligue des Champions avant de raccrocher. Financièrement, une arrivée à Paris lui permettrait également de s’offrir un contrat en or avec une grosse prime à la signature. Si Keylor Navas s’en va, le PSG pourrait s’offrir Jan Oblak pour concurrencer Gianluigi Donnarumma.