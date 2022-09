OGC Nice Mercato : Officiel, le Gym boucle une opération en Grèce

Publié par Ange A. le 16 septembre 2022 à 06:07





OGC Nice Mercato : L’OGCN vient de boucler le départ surprise d’un milieu vers la Grèce. Le marché des transferts y était encore ouvert.

OGC Nice Mercato : Un milieu de l’OGCN file en Grèce

L’ OGC Nice s’est débarrassé d’un de ses indésirables. Malgré la fermeture officielle du mercato en France et dans les autres pays du top 5 européen, les clubs peuvent encore céder des joueurs à des clubs de championnats moins compétitifs. Le mercato étant donc encore ouvert jusqu’à ce jeudi en Grèce, les clubs du championnat local ont bouclé certaines signatures. C’est notamment le cas de l’Olympiakos qui a signé James Rodriguez et Cédric Bakambu.

De son côté, le Panathinaïkos s’est renforcé ces dernières heures avec Alexis Trouillet. Âgé de 21 ans, il avait rejoint l’OGCN en 2020 en provenance du Stade Rennais. Le club azuréen l’a libéré de ses deux dernières années de contrat pour qu’il rejoigne le club grec. L’ancien sociétaire du Gym s’est engagé pour trois saisons avec le Panathinaïkos, soit jusqu’en 2025.

Alexis Trouilet sans avenir à Nice

Nouveau sociétaire du Panathinaïkos, Alexis Trouillet espère oublier ses années de galère à l’ OGC Nice. Le jeune milieu n’a pas eu sa chance au Gym. La faute à une forte concurrence dans son secteur. La saison dernière il était d’ailleurs prêté à l’AJ Auxerre, alors pensionnaire de Ligue 2. Il a connu la montée en Ligue 1 avec l’AJA. Durant sa pige à Auxerre, Trouillet a disputé 28 matchs pour un but et six passes décisives. Suffisant pour taper dans l’œil de son prétendant grec.

Son départ à Athènes a également été rendu facile puisqu’il n’entrait pas dans les plans de Lucien Favre. Le nouveau coach des Aiglons n’avait pas encore fait appel à ses services cette saison. Le technicien suisse a reçu des renforts dans l’entrejeu cet été avec les signatures de Ross Barkley, Alexis Beka Beka ou encore Aaron Ramsey.