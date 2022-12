OGC Nice Mercato : Une superbe opération bouclée en attaque

Publié par Ange A. le 31 décembre 2022 à 04:11

L’ OGC Nice vient de boucler un joli coup en interne. Les Aiglons ont offert un nouveau contrat à un jeune attaquant prometteur.

L’ OGC Nice a signé son retour à la compétition jeudi contre le RC Lens. Les Aiglons ont partagé le point du match nul à l’Allianz Rivera avec les Sang et or. Suite à cette contreperformance, le club azuréen cale à la 9e place de Ligue 1. Au vu de sa situation en championnat et des échéances européennes à venir, l’OGCN pourrait recruter lors de la prochaine fenêtre des transferts. Le Gym est en effet qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference. En attendant de potentiels renforts pour cette deuxième partie de saison, Nice vient de réaliser une belle opération en interne. Vendredi, le club azuréen a annoncé la prolongation du contrat de Badredine Bouanani. Son contrat initial arrivait à expiration en 2024.

OGC Nice Mercato : Trois saisons de plus pour Bouanani au Gym

Comme l’indique l’ OGC Nice dans son communiqué, Badredine Bouanani a paraphé son premier contrat professionnel. Il est désormais lié à l’OGCN jusqu’en 2027. Arrivé libre de Lille cet été, l’ailier de 18 ans réalise des débuts tonitruants avec la réserve des Aiglons. Il compte déjà quatre réalisations en 5 apparitions en National 3 - Corse-Méditerranée.

Les Aiglons se réjouissent d’ailleurs d’avoir bouclé la signature de Bouanani, un profil atypique dans leur effectif. Celui-ci s’est d’ailleurs mis en évidence lors de la récente préparation du Gym comme le souligne le communiqué de Nice. « Six mois après son contrat professionnel signé sur la Côte d’Azur, les premiers pas de Badredine Bouanani avec l’escouade de Lucien Favre en amical et à l’entrainement comme avec l’équipe fanion du centre de formation ont confirmé ses belles prédispositions offensives. Des premiers temps de passage qui ont convaincu l’OGC Nice d’étirer son engagement jusqu’en 2027. Cette prolongation prendra forme à compter du 1er janvier », peut-on lire.