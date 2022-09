OM Mercato : SRFC, Mandanda évoque déjà son retour à Marseille

Publié par Ange A. le 16 septembre 2022 à 05:37





OM Mercato : Portier du Stade Rennais depuis cet été, Steve Mandanda s’est exprimé sur son retour au Vélodrome ce dimanche en championnat.

OM Mercato : Steve Mandanda bientôt de retour à Marseille

Une page s’est tournée lors du mercato estival du côté de l’Olympique de Marseille. Steve Mandanda a quitté l’OM durant cette fenêtre de transferts estivale. Le gardien de but a été libéré de ses deux dernières années de contrat par la direction de Marseille. Le champion du monde tricolore s’est engagé en tant que joueur libre avec le Stade Rennais. Pour la première fois depuis son départ de la Provence, le portier tricolore de 37 ans va signer son retour dans l’antre de l’OM. Ce sera ce dimanche lors de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. En marge du nul entre Rennes et Fenerbahçe (2-2), le gardien du SRFC a évoqué ce retour en terre marseillaise. Il n’en fait pas néanmoins une fixation.

Mandanda à la relance avec le SRFC

« Dire que je n’y pense pas, ce serait mentir, maintenant, chaque chose en son temps. Je suis focalisé sur Fenerbahçe avant ce retour particulier pour moi », a expliqué Steve Mandanda en conférence de presse. Le nouveau gardien de but du Stade Rennais est également revenu sur son choix de rejoindre la Bretagne. Relégué sur le banc à Marseille, l’ancien olympien souhaitait de retrouver des sensations et prétendre à un retour en équipe de France.

« Est-ce que je suis venu à Rennes pour jouer et disputer la Coupe du Monde ? Non c’était avant tout dans l’optique de prendre du plaisir et d’être sur le terrain. D’être dans un endroit où on se sent important et où je joue, où on prend du plaisir. Ce sont les choses qui m’ont amené à venir ici », a lâché le champion du monde. S’il a retrouvé une place de numéro 1, Steve Mandanda devra encore attendre pour son retour chez les Bleus. Le gardien rennais est absent de la liste publiée par Didier Deschamps ce jeudi.