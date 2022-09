Barça Mercato : Le FC Barcelone vise un coup énorme au Real Madrid

Publié par Thomas le 19 septembre 2022 à 15:43

Barça Mercato : Déjà tourné vers le mercato hivernal, le FC Barcelone penserait à recruter un milieu offensif confirmé du Real Madrid.

Barça Mercato : La piste Marco Asensio prend de l’ampleur

Tous les voyants sont au vert du côté du FC Barcelone. Après un exercice 2021/2022 marqué par le départ de Lionel Messi et une crise sportive et économique, les Blaugranas ont su relever la tête cette saison, bien aidés par un mercato estival XXL. Emmené par un Robert Lewandowski toujours aussi prolifique mais également des joueurs prometteurs comme Jules Koundé et Raphinha, le nouveau Barça de Xavi a fier allure et prétend à retrouver son hégémonie de la décennie passée.

Deuxième du championnat derrière le Real Madrid, le club catalan souhaite penser sur le long terme à son nouveau projet et anticipe déjà le mercato du mois de janvier. Après l’échec de la piste Bernardo Silva au poste de N°10, Xavi et les siens auraient ciblé un autre milieu offensif du côté du rival madrilène. À en croire les dernières informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone suivrait avec attention la situation de l’Espagnol Marco Asensio. En fin de contrat à la fin de la saison chez les Merengues, le natif de Palma voit son avenir loin du Santiago Bernabeu. Jamais titularisé cette saison sous les ordres de Carlo Ancelotti, Asensio ne prolongera pas au Real Madrid et voit plusieurs options s’offrir à lui.

Barça Mercato : Une première offre en janvier pour Asensio

D’après le média catalan, la cellule de recrutement barcelonaise apprécierait la situation contractuelle du joueur mais également son âge (26 ans) ainsi que sa qualité balle au pied qui correspond à l’ADN Blaugrana. En plus du FC Barcelone, Asensio avait reçu les avances de l’AC Milan et d’Arsenal ces derniers mois. Si l’Espagnol semblait lui aussi intéressé par les projets des deux clubs, Florentino Pérez avait finalement fait le choix de ne pas vendre son milieu offensif. Pour rappel, l’ancien joueur de Majorque avait inscrit 10 buts en 31 rencontres la saison dernière en Liga, où il entrait parfois en fin de rencontre.