PSG Mercato : Neymar donne sa réponse à Campos pour son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2022 à 20:13

PSG Mercato : Luis Campos a réfuté toute idée d’un départ de Neymar du Paris SG durant l’été. Le joueur a lui-même évoqué son avenir dans la capitale.

PSG Mercato : Les vérités de Campos sur le supposé départ de Neymar

Auteur de 11 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Neymar est éblouissant sous les couleurs du Paris Saint-Germain en ce début de saison. Encore passeur décisif pour Lionel Messi dimanche soir, lors du choc de la huitième journée de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais, l’attaquant de 30 ans a fini par convaincre ses détracteurs que son départ durant l’été aurait été une mauvaise option pour Luis Campos et la nouvelle direction sportive du Paris SG.

En effet, selon plusieurs sources locales et étrangères, le successeur de Leonardo aurait tenté de placer Neymar dans un autre club lors du marché des transferts de l’été. Au micro de RMC Sport vendredi soir, le conseiller football du PSG Luis Campos est revenu sur la situation de l’ancien milieu offensif du Barça. Et selon le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale n'a jamais pensé un seul instant à se séparer du coéquipier de Lionel Messi.

« Neymar n'a jamais été sur le départ. On a entendu cet été que Kylian voulait sortir Neymar, mais non. Les trois sont de grande qualité. Neymar a tenu l'équipe et c'est un grand joueur. Il arrive tout le temps à l'heure, il n'a pas manqué un entraînement. Je vois un Neymar impliqué dans le projet de l'équipe et du club. Avec le temps de cicatriser en raison de ce qu'il s'est passé l'an dernier, il sera plus intégré », a notamment déclaré Luis Campos sur le plateau de l’émission « Rothen s’enflamme. » Pour sa part, le natif de Mogi das Cruzes ne cache pas son bonheur actuel.

PSG Mercato : Neymar affiche son bonheur au Paris SG

Arrivé en août 2017 contre une enveloppe exceptionnelle de 222 millions d’euros, Neymar est encore un peu plus rentré dans l’histoire du Paris Saint-Germain ce dimanche. En effet, lors de la victoire des Rouge et Bleu sur le terrain de Lyon, le capitaine de la Seleçao honorait son 100e match avec le PSG. À l’issue de la rencontre, le Brésilien a ouvertement affiché son bonheur dans la capitale.

« Mon sentiment, c'est beaucoup de joie d'avoir pu atteindre ce nombre de matches en ligue 1 avec Paris. Je suis vraiment très heureux d'autant plus qu'on remporte ce match. Oui, ça a été un très bon match ce soir, nous avons très bien joué. On a remporté ce match qu'on savait difficile, face à un adversaire coriace. On a su bien se comporter, tant défensivement qu'offensivement, et c'est ce qui nous a permis de l'emporter. C'était ça le plus important », a confié le protégé de Christophe Galtier.