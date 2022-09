PSG Mercato : Campos, la vérité éclate sur l'été agité de Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 20 septembre 2022 à 16:06

PSG Mercato : Vendredi, Luis Campos a assuré que Neymar n’était pas à vendre cet été pour le Paris SG. Mais différentes sources soutiennent le contraire.

PSG Mercato : « Neymar n’a jamais été sur le départ » pour Luis Campos

Luis Campos a profité de son récent passage à l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC Sport pour démentir les rumeurs qui ont circulé durant l’été et qui évoquaient son envie de se débarrasser de Neymar. À en croire le Daily Mail, la star brésilienne a été proposée par Luis Campos à Chelsea dans les dernières heures du mercato estival. Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues, était même ouvert à l’arrivée du milieu offensif de 30 ans. L’homme d’affaires américain aurait toutefois refusé de casser sa tirelire pour le coéquipier de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Une information démentie par le conseiller football du Paris SG.

« Neymar n'a jamais été sur le départ. On a entendu cet été que Kylian voulait sortir Neymar, mais non (…) Je vois un Neymar impliqué dans le projet de l'équipe et du club », a confié Luis Campos. Successeur de Leonardo, le dirigeant portugais nie ainsi avoir songé un seul instant à vendre l’ancien attaquant du Barça pour une forte somme durant l’été. Seulement, les médias étrangers et locaux persistent sur le fait que le compatriote de Marquinhos a bel et bien été proposé à d’autres clubs par les dirigeants parisiens jusqu’au 1er septembre dernier.

PSG Mercato : Neymar sacrifié pour Robert Lewandowski ?

Arrivé en août 2017 en provenance du FC Barcelone contre un chèque historique de 222 millions d’euros, Neymar passe sa sixième saison sous les couleurs Rouge et Bleu, alors qu’il aurait pu effectivement changer d’air cet été. En effet, contrairement à la récente sortie de Luis Campos, le JDD assure que les plans des dirigeants parisiens étaient bel et bien de vendre Neymar pour faire de la place à Robert Lewandowski afin de l’associer à Kylian Mbappé au cœur de l’attaque du Paris SG. Une nouvelle confirmée par le portail Média Foot qui précise que Luis Campos a personnellement contacté les directeurs sportifs d’autres cadors pour vendre le protégé de Christophe Galtier.