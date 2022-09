Stade Rennais Mercato : Le SRFC boucle une belle signature en défense

Publié par Thomas le 20 septembre 2022 à 16:36

Stade Rennais Mercato : En attendant l'annonce officielle de l'arrivée du Portugais Xeka, le SRFC a officialisé une signature importante en son sein.

Stade Rennais Mercato : Un jeune défenseur signe au SRFC

Le mercato terminé depuis plusieurs semaines, le SRFC continue de renforcer son effectif dans l’optique de se construire sur le long terme. Doté d’un centre de formation reconnu à l’international, le club breton a officialisé ce mardi le premier contrat professionnel d’un véritable joyau en défense, Jérémy Jacquet. Le central issu de la génération 2005, comme Désiré Doué ou encore Jeanuël Belocian, a paraphé son nouveau contrat avec les Rouge et Noir, pour une durée de trois saisons.

« J’en suis très fier. Je le prends comme une récompense de toutes les étapes que j’ai passées sur et en dehors des terrains. Je tiens à remercier mes proches qui m’ont accompagné à chaque moment. Le plus dur reste à venir, je vais continuer de travailler chaque jour. C’est un poste où l’on peut difficilement entrer en cours de match, il faut donc être très bon à l’entraînement pour mériter sa place », a déclaré le joueur de 17 ans après sa signature.

Stade Rennais Mercato : Florian Maurice continue de miser sur son centre

Capable d'évoluer dans une défense à deux ou à trois et ce, peu importe le côté, Jérémy Jacquet fait figure de signature d’avenir pour l’équipe bretonne. Formé au Joinville RC, le joueur était entré dans le centre de formation du SRFC il y a trois ans, faisant ses classes en U17, U19 et plus récemment avec la National. International espoir U17, Jérémy Jacquet pourrait être amené à entrer progressivement dans la hiérarchie des défenseurs centraux, notamment en attendant le retour de Warmed Omari. « Jérémy a un très beau profil de défenseur central. Il est grand, rapide et possède de belles qualités de relance… Il continue de grandir avec la N2 où il montre déjà de belles choses… il doit continuer en ce sens afin d’intégrer petit à petit le groupe pro. Il a déjà connu la sélection française U17 et va participer cette semaine au Tournoi de Limoges avec les U18 tricolores. Il devrait faire partie des jeunes que l’on va voir ces prochaines années », a assuré son directeur sportif, Florian Maurice.