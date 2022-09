OM Mercato : Marseille, les Bleus, Clauss livre son secret

Publié par Ange A. le 25 septembre 2022 à 06:10





Déjà indispensable à l’ OM, Jonathan Clauss fait également le bonheur de Didier Deschamps. Le latéral s’est livré sur sa forme.

OM Mercato : Jonathan Clauss déjà indispensable à Marseille

Avec la baisse de régime de Pol Lirola, recruter un nouvel arrière droit constituait l’une des priorités de l’Olympique de Marseille cet été. Suite au départ en prêt de l’Espagnol du côté d’Elche, Pablo Longoria a bouclé deux signatures à son poste. Jonathan Clauss a rejoint Marseille en provenance du RC Lens contre 7 millions d’euros. Issa Kaboré est quant à lui prêté avec option d’achat par Manchester City. L’ancien Lensois est le premier choix d’Igor Tudor à ce poste. Le latéral est d’ailleurs le Marseillais le plus utilisé cette saison avec 816 minutes dans les jambes.

Jonathan Clauss n’a manqué aucune rencontre du club phocéen cette saison. Il a d’ailleurs disputé tous ces matchs comme titulaire et a délivré deux passes décisives. International tricolore, le joueur de 30 ans a également été convoqué par Didier Deschamps pour la trêve internationale actuelle. Il a disputé l’intégralité de la première rencontre des Bleus jeudi contre l’Autriche (2-0). L’ancien Sang et or devrait de nouveau enchaîner ce dimanche contre le Danemark. De quoi susciter l’inquiétude d’Igor Tudor qui craint pour ses internationaux en cette période de sélection.

Clauss rassure sur son état de forme

Dans les colonnes du Figaro, le nouveau latéral olympien a tenu à rassurer quant à sa condition physique. Le latéral tricolore a notamment livré le secret de sa forme actuelle au moment les blessures s’enchaînent chez les Bleus. « Je me couche à 22 heures, je dors onze heures par nuit. Je fais attention à tout ce que je mange, je ne saute plus le petit-déjeuner et la collation. J’écoute beaucoup plus mon corps. Avec des matchs tous les trois jours, c’est indispensable. Si, en dehors du terrain, je ne fais pas ce qu’il faut, ça va durer deux semaines et tout s’écroulera. Je suis très attentif, pas tout jeune, je m’instaure un rythme qui fait que je suis réglé comme une horloge. J’ai une belle vie de moine », a révélé le joueur de l’ OM.