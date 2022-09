Stade de Reims : Une nouvelle tombe avant le derby à Troyes

Publié par Jules le 26 septembre 2022 à 16:28





Alors que le Stade de Reims joue un derby contre Troyes ce week-end, les règles de déplacement des supporters sont tombées aujourd'hui.

Stade de Reims : 500 supporters maximum à Troyes

Souvent interdit, le déplacement des supporters lors d'un derby pose toujours question et inquiète les autorités. C'est pourquoi, même si les supporters du Stade de Reims pourront se rendre au Stade de l'Aube pour le prochain match de Ligue 1, leur nombre sera très limité. En effet, L'Est-Éclair affirme que seulement 500 Rémois pourront se déplacer pour ce match face à l'ESTAC et devront s'installer dans la partie supérieure du parcage visiteur.

De plus, les seuls visiteurs autorisés seront ceux qui ont obtenu leurs places directement auprès du club et dont le déplacement est donc encadré par le Stade de Reims. Leur billet devra donc être acheté au préalable, en passant par le club rémois.

Troyes-Stade de Reims : Déjà le derby de la peur ?

La présence de supporters, ne serait-ce que 500, ne devrait pas faire de mal au Stade de Reims. En effet, le club champenois aura besoin de toutes les forces disponibles pour remporter la bataille de l'Aube ce dimanche. Pas aidés par l'arbitrage en ce début de saison, les Rouge et Blanc n'ont remporté qu'un seul de leurs 8 premiers matchs de championnat et pointent à une inquiétante 17e place. Ce derby sera donc l'occasion soit de se relancer, soit de plonger un peu plus dans les bas-fonds du classement.

De leur côté, les joueurs de l'ESTAC recevront le Stade de Reims avec davantage de confiance. En effet, les Troyens restent sur un succès à Clermont et ont enregistré 3 victoires sur leurs 5 dernières rencontres. Un bilan positif qui permet aux Aubois de rester à flot en occupant la 10e place au classement de Ligue 1. Une équipe plus en forme que son adversaire donc, avant un match qui pourrait bien être un tournant.