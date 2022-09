LOSC : Lille reçoit une bonne nouvelle avant le FC Lorient

Publié par Jules le 29 septembre 2022 à 12:02

Alors que le LOSC joue le FC Lorient ce week-end, Lille pourrait bientôt enregistrer le retour de plusieurs joueurs majeurs pour ce choc.

LOSC : Trois joueurs de retour à l'entraînement

Ce week-end, le LOSC affronte l'équipe surprise de ce début de saison. En effet, les Dogues de Paulo Fonseca se déplacent au Stade du Moustoir dimanche pour tenter de défaire la belle équipe du FC Lorient, actuel 3e de Ligue 1. Les Lillois, qui restent sur une victoire encourageante face au Toulouse FC, pourraient, peut-être, enregistrer le retour de plusieurs joueurs blessés pour cette rencontre de haut de tableau.

En effet, trois joueurs étaient sur la pelouse lors du dernier entraînement du LOSC. Il s'agit de Rémy Cabella, Edon Zhegrova et Timothy Weah. Ce dernier, blessé depuis le début de la saison, pourrait être un renfort intéressant pour pallier la méforme de Mohamed Bayo, nouvelle recrue lilloise de l'été, qui déçoit un peu son monde depuis le coup d'envoi du championnat de Ligue 1 en août.

LOSC : Rémy Cabella, le facteur X de Lille

Pour le moment, on ne sait pas si ces trois joueurs seront aptent à fouler la pelouse lorientaise ce week-end. Si c'était le cas, le LOSC pourrait alors compter sur l'un de ses hommes forts en ce début de saison, Rémy Cabella. Arrivé libre cet été en provenance du Montpellier HSC, l'ancien Stéphanois réalise un bon début de saison sous ses nouvelles couleurs malgré ses absences à répétition.

Le milieu de terrain offensif de 32 ans a déjà manqué 5 matchs en ce début de saison avec le LOSC. Un coup dur sachant que sur les trois matchs où Cabella était sur la pelouse, il a délivré pas moins de 4 passes décisives pour ses coéquipiers. Un atout que les Dogues aimeraient bien récupérer au plus vite et dans la durée, pour alimenter ses attaquants et tenter d'aller plus haut que l'actuelle 7e place occupée.