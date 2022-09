FC Nantes : La vague jaune prête a submergé Fribourg !

Publié par Enzo Vidy le 29 septembre 2022 à 22:53

Jeudi prochain, le FC Nantes se déplace en Allemagne du côté de Fribourg. Et d’après le club, ils ne manqueront pas de soutien.

FC Nantes : 2000 supporters canaris sont attendus en Allemagne !

Conscients de l’importance de ce match, les supporters du FCN n’ont pas manqué à l'appel quand il a fallu acheter les billets pour se déplacer à Fribourg. Ils seront aux alentours de 2000 à se rendre au stade Europa-Park pour pousser leur équipe à aller chercher une victoire cruciale dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ce sera évidemment compliqué face au Bobbele, actuel 3e de Bundesliga juste derrière le Borussia Dortmund, et qui réalise un excellent début de saison. Lors de la précédente journée de Ligue Europa, ils ont humilié les Grecs de l’Olympiakos chez eux, en s’imposant 3-0.

En ce qui concerne le FC Nantes, le début de saison est relativement différent de celui des Allemands. Avec une 15e place en championnat, les Canaris ne sont pas dans leur meilleure forme. En Ligue Europa, ils ont commencé fort en battant l’Olympiakos sur le fil à la Beaujoire, avant de se liquéfier complètement en Azerbaïdjan en s’inclinant 3-0 contre Qarabag. Il faut donc absolument se ressaisir jeudi prochain pour garder ses chances de qualification.

FC Nantes : Surtout pas de débordements !

C’est évidemment la grande crainte. Les derniers gros déplacements ont entraîné des débordements majeurs. Si le OM-Eintracht Francfort s’est finalement bien déroulé aux abords du Stade Vélodrome, ça n’a pas été la même issue pour OGC Nice-Cologne qui a été la scène d’affrontements extrêmement violents dans l’enceinte de l’Allianz Riviera avec notamment un blessé grave et un autre blessé léger victime d’un coup de couteau. Et l’UEFA ne plaisante pas avec ce genre d’incident. La semaine dernière, l’OM et l’OGC Nice ont été durement sanctionnés d’un huis clos total. Le FC Nantes ne peut pas se permettre de jouer le prochain match de Ligue Europa à domicile sans son public au vu de l’enjeu qui se profile pour les Canaris.

Les deux clubs vont donc devoir prendre leur précaution pour que tout se passe bien à Fribourg, et que cette soirée reste une belle fête, aussi bien pour le football français que pour le football allemand.