Man United Mercato : Le futur CR7 déniché au SL Benfica

Publié par Dylan le 02 octobre 2022 à 16:51

En vue d'un éventuel remplacement de Cristiano Ronaldo, Manchester United se serait penché sur le cas Gonçalo Ramos, qui régale avec le SL Benfica.

Très en vue depuis le départ de Darwin Nuñez à Liverpool cet été, Gonçalo Ramos ne cesse lui aussi d'impressionner les plus grands clubs européens. Auteur de 4 buts et une passe décisive en seulement 7 matchs de Liga NOS, l'attaquant portugais est la révélation du SL Benfica cette saison. Déjà suivi de très près par le Paris-Saint-Germain mais aussi Newcastle, Ramos serait également pisté par Manchester United. Le Daily Mail a révélé l'information, confirmée depuis par le journaliste turc Ekrem Konur.

Fort de son excellent début d'exercice, son meilleur départ à ce stade dans sa carrière, Gonçalo Ramos séduirait les dirigeants mancuniens au point d'être jugé comme le remplaçant idéal de Cristiano Ronaldo. CR7 est dans une période plus que compliquée, marquée par la perte de son fils et des statistiques en deçà de ses standards habituels. Le rival éternel de Lionel Messi n'a toujours pas marqué le moindre but en Premier League cette saison.

Man United Mercato : Un transfert à 45 millions d'euros?

Estimé à 20 millions d'euros selon le site Transfermarkt, qui l'a aussi évalué comme l'un des joueurs ayant le plus augmenté sa valeur au cours des dernières semaines, Gonçalo Ramos pourrait partir pour 45 millions d'euros. En effet, ce montant n'est autre que celui de sa clause libératoire. Les Lisboètes ne voulant pas vendre leur pépite, c'est donc sur cette somme que Manchester United va devoir se baser pour négocier directement avec le joueur.

Cependant, comme dit plus haut, les Red Devils ne sont pas les seuls sur le dossier. Newcastle United, qui a été racheté sous peu par un prince saoudien, pourrait aisément payer les 45 millions d'euros pour entamer des négociations. Et ce, malgré l'étrange discrétion qui a été la leur durant le dernier mercato estival. Méfiance aussi du côté du PSG, qui pourrait bien vouloir un nouveau renfort offensif pour apporter une solution de plus sur le front de l'attaque.