OM : Igor Tudor au cœur d’une vive polémique avant le Sporting

Présent en conférence de presse, Igor Tudor a indiqué que l’ OM devrait obtenir au moins le point du nul face au Sporting. Cette sortie passe mal auprès de certains fans.

C’est un immense challenge qui attend l’Olympique de Marseille. Mardi soir, à partir de 18h45, l’ OM devra relever un gros défi face au Sporting Portugal dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Et à la veille de cette rencontre européenne, l’entraîneur Igor Tudor a reconnu s'attendre à un duel très difficile face à une équipe portugaise en pleine confiance, qui occupe la première place du groupe D avec deux victoires consécutives en autant de journées.

Face à la presse, le technicien croate a expliqué que son équipe ne reniera pas ses principes de jeu, en espérant s’imposer à domicile face au Sporting. Igor Tudor sait que la victoire ne sera pas chose aisée face aux Lions, car son équipe devrait souffrir face aux visiteurs. Le technicien phocéen espère tout de même éviter un maximum d’erreurs défensives en vue d’obtenir au moins un point face au club portugais.

« En Ligue des champions, on n'a pas mal joué, on a réalisé de bonnes prestations contre des équipes fortes. On était au même niveau que nos adversaires, face à des formations des Championnats anglais et allemand avec des joueurs importants. On n'a pas réussi à prendre des points, même si on aurait mérité. Demain (mardi), il ne faudra pas faire d'erreurs pour prendre au moins un point », a-t-il indiqué dans des propos retranscrits par L’Équipe.