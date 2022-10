PSG Mercato : Un sérieux obstacle confirmé dans le dossier Messi

Publié par Team Foot Sur 7 le 03 octobre 2022 à 20:41

Le PSG veut prolonger le contrat de Lionel Messi, mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos vont devoir compter avec une sérieuse concurrence dans ce dossier.

PSG Mercato : Messi envisage une prolongation au Paris SG

D’après les renseignements recueillis par le journaliste Fabrizio Romano dans le Qué Golazo Podcast de CBS Sport, le Paris Saint-Germain se serait rapproché de l’entourage de Lionel Messi début août pour évoquer une prolongation du contrat de la Pulga. Arrivé librement durant l’été 2021, l’ancien capitaine du FC Barcelone arrive au terme de son engagement avec le club de la capitale le 30 juin prochain. Mais le PSG aimerait le voir parapher un nouveau bail qui lui permettrait de terminer sa carrière en Ligue 1.

Une tendance confirmée sur RMC Sports il y a quelques semaines par Luis Campos, le conseiller football du Paris SG. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens n’auraient pas encore formulé une offre concrète à l’attaquant de 35 ans. Cependant, le quotidien Le Parisien révèle ce lundi que l’international argentin ne serait pas forcément opposé à la signature d’un nouveau bail à Paris, où il se sent désormais heureux. Mais le Barça n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Mercato PSG : Xavi annonce la couleur pour Lionel Messi

Sur sa page Twitter le journaliste Ben Jacobs de CBS Sports a confirmé ce lundi le souhait du FC Barcelone de rapatrier Lionel Messi l’été prochain. Joan Laporta, le président barcelonais, aimerait le voir revenir dans son club de coeur pour y terminer sa carrière et recevoir l’hommage qu’il mérite. De passage en conférence de presse ce lundi, à la veille du choc de Ligue des Champions contre l’Inter Milan, Xavi Hernandez a été interrogé sur un éventuel retour de son ancien coéquipier.

Mais l’entraîneur des Blaugrana a préféré botter en touche, donnant toutefois rendez-vous aux journalistes l’été prochain pour l’avenir de Messi. Le technicien espagnol a notamment déclaré :

« à propos de Leo, on verra comment ça se passe, mais ce n'est pas le moment de parler de Leo, on l'aime beaucoup, mais on ne lui rend pas service si on parle de ça. Laissons-le profiter de Paris et nous verrons bien. »