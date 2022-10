Stade Rennais : Le SRFC privé de son homme fort contre Kiev !

Publié par Enzo Vidy le 04 octobre 2022 à 16:21

En marge du choc contre le Dynamo Kiev, le Stade Rennais a appris la suspension de l'un de ses cadres, qui loupera la double confrontation.

Stade Rennais : Bruno Genesio sans son capitaine en Ligue Europa

Après son franc succès contre le RC Strasbourg le week-end dernier (1-3), le SRFC aborde une nouvelle semaine chargée, avec une rencontre cruciale contre Kiev en Ligue Europa et la réception du rival nantais dimanche après-midi. Un coup dur pour les Bretons, qui vont devoir prendre des points face à un Dynamo Kiev au plus mal dans cette Ligue Europa, avec deux défaites en autant de rencontres. Le Stade Rennais a donc la possibilité de prendre une vraie option dans la course à la qualification sur cette double confrontation.

Cette suspension pourrait être l'occasion pour Lorenz Assignon de prétendre a une place de titulaire, lui qui a très peu été utilisé par Bruno Genesio depuis le début de la saison. Concernant le capitaine Rouge et Noir, il sera également suspendu en championnat face à l'OL suite à l'avertissement à Strasbourg le week-end dernier.

Stade Rennais : Un mois d'octobre surchargé pour le SRFC

Huit. C'est le nombre de matchs que les Rouge et Noir doivent jouer ce mois d'octobre. Il n'en reste plus que sept désormais, après la belle victoire du SRFC samedi à la Meinau face au RC Strasbourg. La qualification pour la phase à élimination directe en Ligue Europa se jouera ce mois-ci avec la double confrontation contre Kiev et le déplacement corsé qui attend les Bretons en Turquie pour défier le Fenerbahçe. En ce qui concerne la Ligue 1, les Rennais vont successivement affronter le FC Nantes et l'OL à domicile avant de se déplaçer à Angers et de finir le mois d'octobre avec la récéption du Montpellier HSC.

Le Stade Rennais va devoir confirmer sa belle prestation à Strasbourg pour prendre des points et se rapprocher du podium, car la reprise du championnat après la Coupe du Monde pourrait être difficile pour les Bretons.