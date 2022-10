PSG Mercato : Mauvaise nouvelle pour un taulier du Paris SG

Publié par Thomas G. le 06 octobre 2022 à 11:21

Proche d'un départ lors du mercato estival, un cadre du vestiaire du PSG pourrait finalement rester toute la saison à Paris.

PSG Mercato : Naples contrarie les plans du Paris SG

Le Paris Saint-Germain a fait des choix forts cet été pour offrir le meilleur groupe possible à Christophe Galtier. La volonté du club était de bâtir un groupe homogène capable de faire face au défi que représente cette saison particulière. Dans cette optique, un lessivage massif a été programmé et de nombreux joueurs ont quitté le club de la capitale. Keylor Navas devait faire partie de cette vague de départs, mais un différent financier entre lui et le PSG a fait capoté l’opération. L’international costaricien était tout proche de s’engager à Naples pour se relancer avant la Coupe du Monde au Qatar.

La situation a nettement évolué dans le Sud de l’Italie depuis la fermeture du marché des transferts. Les Napolitains marchent sur l’eau en championnat et en Ligue des Champions et Alexander Meret est proche de prolonger son contrat. Une mauvaise nouvelle pour Keylor Navas qui voit la piste Naples s’éloigner. Le gardien de 35 ans pourrait donc être la doublure de Gianluigi Donarumma au PSG jusqu’à la fin de la saison. Un scénario qui n’arrange personne puisque la direction du Paris SG souhaitait se séparer du gardien costaricien. L’objectif était de faire de la place pour permettre à Gianluigi Donnarumma de mieux s’affirmer en tant que numéro 1.

Mercato PSG : Les Parisiens stoppés par Benfica

Le PSG a concédé le match nul hier soir à l’Estadio da Luz face au Benfica Lisbonne. Lancés sur de bons rails par un éclair de génie de Lionel Messi à la 22e minute, les Parisiens n’ont pas réussi à tenir le score. Le Paris Saint-Germain perd ses premiers points en Ligue des Champions et voit la Juventus revenir à 4 points. Les hommes de Christophe Galtier auront l’occasion de repartir de l’avant dès ce week-end face au Stade de Reims lors de la 10e journée de Ligue 1. Le PSG entamera ensuite une semaine importante avec la réception de Benfica et le Clasico face à l’Olympique de Marseille.