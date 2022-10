Stade de Reims : Une absence inattendue à Reims face à Paris !

Le Stade de Reims, qui reçoit le PSG dans deux jours, devra faire sans son entraîneur qui sera absent ce week-end pour des raisons personnelles.

En conférence de presse cet après-midi, l'adjoint d'Oscar Garcia, Will Still, a déclaré que le coach rémois devait rester en Espagne ce week-end.

"Oscar Garcia est à Barcelone pour des raisons familiales et il ne sera pas là ce week-end. Il a tout notre soutien et tout notre amour car ce ne sont pas des moments faciles. On est de tout coeur avec lui."