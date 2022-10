Stade Rennais Mercato : Un départ cet hiver du SRFC pour Doku ?

Publié par Thomas le 06 octobre 2022 à 18:51

Pétri de talents mais jamais à 100% à cause de blessures à répétitions, Jérémy Doku pourrait quitter le Stade Rennais lors du mercato hivernal.

Stade Rennais Mercato : Le calvaire continue pour Jérémy Doku

Arrivé lors de l’été 2020 dans la peau d’une future star, Jérémy Doku dresse un bilan en dents de scie de son parcours au Stade Rennais. Certes, ses qualités sont là et sa marge de progression est encore certaine, mais l’international belge ne cesse de voir sa carrière freinée par des blessures. Alors que la saison passée, le joueur de 20 ans n’avait pris part qu’à 14 rencontres de Ligue 1, l’exercice en cours semble tout aussi délicat pour l’ancien crack d’Anderlecht.

Titularisé à une seule reprise contre le RC Lens fin août (défaite 2-1), Jérémy Doku a une nouvelle fois loupé plusieurs rencontres (Brest, Troyes, Larnaca, Auxerre) en raison de pépins physiques. Mais le calvaire ne s’arrête pas là pour le jeune attaquant. Hier en conférence de presse, l’entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, a annoncé un nouveau forfait du joueur pour le match contre le Dynamo Kiev en Ligue Europa. "Une douleur à la cuisse", qui pourrait l’éloigner, une nouvelle fois, des terrains pendants quelques semaines. Alors que le club breton affichait en début de saison une réelle confiance concernant l’amélioration de l’état de forme du génie belge, en interne, l’inquiétude grandit depuis quelques semaines et l’idée d’une vente du joueur n’est plus du tout tabou.

Stade Rennais Mercato : Une vente dès janvier pour Jérémy Doku ?

Avec une nouvelle blessure à son actif au SRFC, Jérémy Doku voit son statut de plus en plus fragilisé au sein de l’écurie Rouge et Noir. Avec les récentes arrivées d’Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo, combinées à la montée en puissance de Kamaldeen Sulemana et l’expérience de Bourigeaud et Terrier, le Diable Rouge s’éloigne progressivement des plans de Bruno Genesio, malgré un potentiel toujours aussi énorme. Ce qui paraissait impossible l’été dernier semble cette saison une option crédible : vendre Doku avant que son état s’empire et que son prix baisse. Sous contrat jusqu’en 2025, Jérémy Doku continue d’avoir la cote à l’internationale et pourrait être cédé contre une offre alléchante.

Si plusieurs clubs de Premier League apprécient son profil percutant, c’est Liverpool qui semble le mieux positionné pour l’enrôler en 2023. Si Florian Maurice garde toujours confiance en sa pépite, un proposition intéressante des Reds ne ferait pas hésiter le directeur sportif rennais. Pour rappel, le club anglais a également dans son viseur Kamaldeen Sulemana.

Stade Rennais : Une présaison minutieuse qui ne semble pas porter ses fruits

Quelque peu désabusé par ses multiples pépins physiques, Jérémy Doku s’était rapproché cet été de Marc Raquil, préparateur physique réputé dans le milieu du football. Un période de réathlétisation intense pour l’ailier belge, qui ne semble malheureusement pas stopper les problèmes du joueur cette saison.

"Faut pas avoir peur, ce n’est pas bon pour les muscles (rires). Se blesser ça fait partie du job. Marc Raquil m’a fait travailler à Tenerife sur des points que je devais renforcer, l’aspect athlétique (course) et modifier quelques petits aspects de mon jeu ", évoquait Jérémy Doku en conférence de presse avant RC Lens-SRFC.

Au lendemain de sa sortie médiatique, le natif de Borgerhout s’était blessé et avait loupé quatre rencontres avec le Stade Rennais...