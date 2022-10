Stade Rennais-Kiev : Des absences de taille au SRFC, la compo !

Publié par Thomas le 05 octobre 2022 à 16:31

En conférence de presse, Bruno Genesio a annoncé plusieurs absences de taille pour le Stade Rennais face au Dynamo Kiev en Ligue Europa.

Stade Rennais : Jérémy Doku encore absent avec le SRFC

Sur une belle série de 7 matches sans défaite dont 4 succès, le SRFC a l’occasion de confirmer sa dynamique positive jeudi en Ligue Europa. Face au dernier du groupe B, le Dynamo Kiev, Bruno Genesio peut, en cas de victoire, prendre une belle option sur la qualification pour les phases finales. En conférence de presse, l’entraîneur du Stade Rennais a toutefois fait état de plusieurs absences de taille, dont celle de Jérémy Doku.

L’attaquant belge, empêtré dans des blessures à répétition depuis son arrivée en Bretagne, a une nouvelle fois rechuté et loupera le match de Ligue Europa jeudi soir. En plus du Diable Rouge, Rennes se passera d’Hamari Traoré, suspendu, Kamaldeen Sulemana, Warmed Omari et Baptiste Santamaria, tous les trois en réathlétisation. En ce qui concerne Xeka, il n’est pas inscrit dans le groupe pour la compétition et ne sera donc pas présent demain.

Stade Rennais : Bruno Genesio veut éviter le piège du Dynamo Kiev

Dans un Roazhon Park davantage rempli que face au Fenerbahçe, le SRFC aura logiquement la maîtrise du ballon rond face au petit poucet du groupe. Néanmoins, comme l’a rappelé Bruno Genesio, le Dynamo Kiev reste une équipe habituée à ce genre de rendez-vous, qui avait livré contre le Fener une prestation aboutie, malgré la défaite en fin de match.

"Quand on observe leurs matchs c’est une équipe très cohérante, bien organisée, avec un coach qui a l’expérience de l’international. C’est pour ça que je suis très méfiant et que je m’attends à un match difficile."

Pour le technicien français, la clé du succès cette saison passera dans la maîtrise des temps faibles et la faculté des joueurs rennais à gommer rapidement certaines carences.

"Notre saison ressemble à notre début de l’année dernière. Un mois d’août où on a eu du mal dans le jeu et un mois de septembre plus encourageant. On est sur une bonne dynamique. Je trouve que l’équipe retrouve des automatismes et des enchaînements très intéressants. On doit gagner en maturité. Pas au niveau du sérieux mais sur la gestion des matches."

Stade Rennais : Bruno Genesio annonce du "changement" contre Kiev

Avec l’enchaînement des rencontres, l’entraîneur du SRFC devrait opérer quelques modifications dans son onze de départ jeudi soir. Alors que la rencontre contre le RC Strasbourg avait été saluée par la critique, Bruno Genesio a annoncé vouloir faire souffler certains joueurs dont le temps jeu a été conséquent ces dernières semaines. "Il y aura du changement demain dans l’équipe de départ", a-t-il indiqué. Cela laisse notamment entrevoir un turnover en défense centrale, où Joe Rodon pourrait souffler et laisser Christopher Wooh connaître sa première titularisation.

En attaque, l’ancien coach de l’ OL a évoqué la possibilité de voir Lovro Majer, dans un rôle de N°10 derrière l’avant-centre. Un rôle semblable à celui de "Désiré (Doué) contre l’ OM", où le Stade Rennais avait évolué dans un 4-2-3-1. En ce qui concerne le poste de latéral droit, Lorenz Assignon assurera sans surprise l’interim durant les deux matches de suspension d’Hamari Traoré.

"Lorenz a déjà répondu présent dans le passé. J’attends qu’il joue avec ses qualités, qui sont différentes de celles d’Hamari. Mais qui s’exprime avec la confiance, ses qualités et le projet collectif ", a indiqué Bruno Genesio.

Compo probable du Stade Rennais contre le Dynamo Kiev :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : L. Assignon, C. Wooh, A. Theate, B. Meling

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, L. Ugochukwu, F. Tait, M. Terrier

Attaquants : L. Majer, A. Gouiri