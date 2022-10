OM : Comment Igor Tudor a fait taire les critiques à Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 octobre 2022 à 21:51

Depuis son arrivée à l’ OM, Igor Tudor n’est pas épargné par les critiques. Mais le Croate démontre depuis plusieurs semaines son savoir-faire sur le banc marseillais.

OM : Igor Tudor, une méthode controversée, mais efficace

En quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Jorge Sampaoli démissionnaire, l’Olympique de Marseille a décidé de confier les rênes de son équipe première à Igor Tudor. Le technicien croate est arrivé cet été à l’ OM afin de poursuivre le travail de son prédécesseur et faire progresser l'équipe olympienne. L’homme de 44 ans, au fort caractère, a immédiatement mis sa méthode en place, et elle fut parfois très radicale. Certains cadres du vestiaire en ont fait les frais, à l’image de Dimitri Payet, qui est utilisé avec parcimonie depuis l’entame de la saison.

Sur le terrain, l’ancien entraîneur du Hellas Vérone a mis en place un nouveau système de jeu du jeu en 3-4-3, avec un nouveau rôle pour certains joueurs, tels Mattéo Guendouzi un peu plus offensif. Surtout, Igor Tudor en demande beaucoup à ses joueurs, qui en bavent depuis son arrivée. Comme l’a récemment reconnu Jonathan Clauss avec un peu d’ironie. Chaleureux en dehors du terrain, le Croate reste donc très exigeant envers ses joueurs. Ses consignes sont données avec intensité et sa méthode est jugée parfois trop rigide, au point de susciter le mécontentement de certains joueurs.

L’entraîneur de l’OM a même des accrochages avec Gerson ou en Cengiz Under en début de saison, signe que ses consignes passaient difficilement dans le vestiaire phocéen. Ses résultats décevants lors de préparation estivale ont d’ailleurs suscité la colère des supporters, au point où Igor Tudor semblait sur la sellette à Marseille. Pourtant, sa méthode a fini par payer, puisque l’OM enchaine les résultats positifs.

L’Olympique de Marseille semble bien rodé

Sous ses ordres, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison quasi parfait avec 7 victoires et 2 nuls en 9 journées de Ligue 1. Toujours invaincu en championnat, le club phocéen occupe actuellement la deuxième place au classement, à deux longueurs du Paris Saint-Germain. Au-delà de ces résultats, Igor Tudor a surtout réussi à imposer sa méthodologie à cette formation marseillaise. Les joueurs de l' OM sont peu à peu parvenus à adhérer à son système de jeu porté vers l'avant, qui repose énormément sur les projections des pistons et les transitions. Une méthode approuvée par Elie Baup.

« La dynamique collective est bonne, l'entraîneur a l'adhésion des joueurs et les résultats valident ses idées. Un mec comme Sanchez tire tout le monde dans son sillage. Tu sens qu'il y croit toujours. Les autres se mettent au diapason et ceux qui ne veulent pas courir sortent de l'équipe », a analysé l'ex-entraîneur de l' OM dans des propos retranscrits par La Provence.

Cet OM version Tudor semble à présent bien rodé, prêt à rivaliser avec les grosses écuries européennes.

La qualification en Ligue des Champions est encore possible

Si les critiques s'abattaient sur le Croate lors de ses débuts à l' OM, force est de constater que sa méthode a le mérite aujourd'hui de fonctionner. Les Marseillais sont d’ailleurs parvenus à battre le Sporting Portugal (4-1) au terme d'un scénario renversant dans un Vélodrome à huis clos. L’Olympique de Marseille réalise ainsi sa première victoire cette saison en C1 et conserve ses chances de se qualifier pour le prochain tour.

Dernier du groupe D avec 3 points au compteur, le club phocéen n’est devancé que d'une longueur par Tottenham et Francfort. Tandis que le Sporting est toujours en tête de la poule avec six unités. Mathématiquement, tout reste encore possible. Marseille peut encore se qualifier pour les 8es finales de la C1 à condition d’enchainer des résultats positifs lors de ces trois dernières journées. Il lui faudra retenir la leçon de la première manche, des recrues au top niveau et de la confiance…