OL Mercato : Umtiti, un Baby-Gone affiche un énorme regret

Alors qu’un retour de Samuel Umtiti a circulé à l’ OL, le défenseur a rejoint Lecce en Serie A. De quoi affecter un défenseur lyonnais.

Mercato OL : Un Baby-Gone regrette le retour avorté de Samuel Umtiti

Avec les déboires de Jérôme Boateng, Castello Lukeba s’est illustré depuis la saison dernière comme une valeur sûre de la défense de l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central n’a manqué qu’une seule rencontre de l’ OL cette saison en raison d’un pépin physique. Il compte un but sur la campagne en cours. Alors qu’il est associé à Thiago Mendes, un milieu de formation, le jeune défenseur aurait souhaité apprendre davantage auprès d’un champion du monde tricolore. Dans les colonnes du Onze Mondial, le Baby-Gone exprime ses regrets suite au retour manqué de Samuel Umtiti à Lyon. En galère au Barça ces dernières saisons, le défenseur tricolore a été refourgué en prêt à Lecce en Serie A. Une signature loin de ravir son cadet à Lyon, flatté des comparaisons avec le Blaugrana, défenseur central gaucher comme lui.

« S’il était venu cet été, j’aurais beaucoup appris à ses côtés. Il a beaucoup d’expérience, ça n’aurait pu être que bénéfique pour moi. […] Depuis que je suis au club, on me dit ça. J’ai pris cette habitude. C’est toujours flatteur, il a fait de grandes choses : il est champion du monde, il a joué au Barça qui est un très grand club, même si là c’est un peu plus difficile. »

Lukeba salue deux gros retours à Lyon

Alors qu’il n’évolue pas aux côtés de Samuel Umtiti, Castello Lukeba peut compter sur Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Contrairement au défenseur en difficulté au FC Barcelone, l’avant-centre et le milieu tricolores ont effectué leur retour à l’Olympique Lyonnais cet été. Ils étaient respectivement libres de tout contrat à Arsenal et au Bayern Munich. Le jeune défenseur de l’ OL est marqué par le professionnalisme de ses aînés.

« Au quotidien, ils nous conseillent, nous apportent leur expérience. Je suis content qu’ils soient de retour. Ce qui m’a marqué chez eux, c’est leur professionnalisme : ils sont là très tôt, ils repartent très tard, ils prennent soin de leur corps. Je me dis que ce sont des choses qu'il faut faire pour être au très haut niveau. »