Clermont Foot Mercato : L'avenir de Pascal Gastien évoqué au CF63

Le Clermont Foot, qui joue une fois encore son maintien en Ligue 1, affronte l'AJ Auxerre ce dimanche avec, sur le banc, l'inévitable Pascal Gastien.

Dans un article consacré au Clermont Foot, le journal local La Montagne, évoque le cas de Pascal Gastien. À presque 59 ans, l'entraîneur qui a permis au CF63 de monter en Ligue 1 pour la première fois de son histoire sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Le moment est venu pour le coach auvergnat et pour ses dirigeants de se pencher sur l'avenir du technicien qui a tant fait pour le club clermontois. Pour le moment, le principal intéressé serait "en pleine reflexion". Alors que Pascal Gastien approche doucement mais sûrement de la soixantaine, il commence à songer à une potentielle retraite après sa fin de contrat au Clermont Foot, notamment pour profiter de ses proches.

"Tous ceux qui me connaissent me disent que je n'arrêterai jamais. Je suis à 100% cette année avec le club pour réussir à se maintenir en Ligue 1, il n'y a aucune ambiguïté. On parlera certainement avec les dirigeants en cours de saison. J'écouterai ce qu'ils me diront, mais j'ai aussi cette option de rester sagement à la maison et d'être avec ma famille."