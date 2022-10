Stade de Reims-PSG : Depuis Barcelone, Garcia lance un message fort

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2022 à 13:20

Oscar Garcia ne sera pas sur le banc du Stade de Reims contre le PSG. Depuis Barcelone, où il est retenu, l’entraîneur rémois a envoyé un message fort.

Stade de Reims-PSG : Oscar Garcia a confiance en ses joueurs

Bloqué à Barcelone pour des raisons familiales de la plus haute importance selon ses propres termes, Oscar Garcia ne pourra pas manager son équipe ce samedi soir contre le Paris Saint-Germain, à l’occasion de la dixième journée de Ligue 1. Toutefois, même s’il ne sera pas physiquement au stade Auguste-Delaune, le coach du Stade de Reims a tenu à adresser un message au peuple rémois avant le choc contre Hugo Ekitike et ses nouveaux coéquipiers de la capitale. Via son compte Twitter, le technicien espagnol, qui fait confiance à ses joueurs pour cette rencontre, écrit notamment :

« Mesdames, Messieurs, chers supporters du Stade de Reims, je tiens à m'adresser à vous afin de vous informer que je suis à Barcelone pour des raisons familiales de la plus haute importance. Malgré mon absence physique, je serai durant ce temps aux côtés de mon staff pour le travail quotidien, ainsi que pour le match de demain (samedi), pour lequel je fais confiance à mes joueurs qui vont tout faire pour donner du plaisir à nos supporters. Je vous remercie par avance pour votre compréhension et le respect de ma vie privée ainsi que de celle de ma famille en ce qui concerne ce thème personnel. »

Les compos probables de Stade de Reims-PSG

En l’absence d’Oscar Garcia, c’est son adjoint Will Still qui conduira l’équipe du Stade de Reims ce soir contre le Paris Saint-Germain. Le coach rémois sera privé de Junya Ito (suspension), mais aussi de Jens Cajuste, Rafik Guitane, Thomas Foket ou encore Maxime Busi pour diverses blessures. Par contre, l’ancien Titi du PSG Martin Adeline (promo 2003) sera présent pour affronter son club formateur.

Du côté du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a décidé de laisser souffler Lionel Messi, tandis que Nuno Mendes, Renato Sanches et Presnel Kimpembe sont blessés. Incertain et absent lors du dernier entraînement collectif, Kylian Mbappé pourrait finalement débuter contre le SDR. Sauf si Galtier prend la résolution de titulariser l’ancien rémois Hugo Ekitike. Aux avant-postes, Carlos est pressenti pour remplacer Lionel Messi dans un rôle de meneur de jeu.

Stade de Reims : Diouf - Gravillon, Agbadou, Abdelhamid (cap) - Flips, Matusiwa, Munetsi, Locko - Van Bergen, Balogun, Mbuku.

PSG : Donnarumma - Mukiele, Marquinhos (cap), Ramos - Hakimi, Vitinha, F. Ruiz, Bernat - Soler, Mbappé, Neymar.