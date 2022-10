FC Nantes : Un cadre du FCN fait son mea culpa avant Rennes

Publié par Ange A. le 09 octobre 2022 à 04:36

En baisse de régime sur la campagne en cours, Ludovic Blas s’est exprimé en marge du déplacement du FC Nantes pour le derby à Rennes.

FC Nantes : Ludovic Blas passe aux aveux avant le SRFC

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le FC Nantes broie du noir en ce nouvel exercice. Défait par Fribourg (2-0) jeudi en Ligue Europa, le FCN reste sur cinq matchs sans victoire, dont quatre défaites. Pas de bon augure avant de se rendre sur la pelouse du Stade Rennais dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1. Contrairement à Nantes, Rennes reste sur une bonne dynamique. Invaincu depuis huit matchs, le SRFC vient d’aligner deux victoires de rang. À l’image des Canaris, Ludovic Blas est dans le dur en ce début d’exercice. Le milieu offensif nantais s’est présenté en conférence de presse pour s’exprimer sur ses difficultés. Il révèle notamment avoir été marqué par son été agité.

La raison de la méforme de Blas avec le FCN

Le meneur de jeu du FC Nantes aurait en effet souhaité être fixé sur son avenir le plus tôt possible cet été. Un transfert de Ludovic Blas au LOSC était en effet proche d’être conclu. Alors qu’un accord pour sa signature avait été trouvé, Waldemar Kita a fait capoter le deal pour satisfaire Antoine Kombouaré. Le coach du FCN avait fermé la porte à Blas, Lafont et Simon lors du dernier mercato. Mais s’agissant du premier cité, son avenir n’a été scellé qu’une fois la saison ayant déjà démarré.

« J’ai passé un été assez compliqué mentalement. Préparer une saison de cette manière-là, ce n’est pas la meilleure des choses. […] Je ne me suis pas projeté, j’avais besoin de certitudes, de savoir si on comptait sur moi ici ou si je devais aller ailleurs. Cette décision-là, je ne l’ai eue qu’à Toulouse. Je suis quelqu’un de réglo, il fallait juste me dire les choses rapidement. Je ne suis pas bon et il faut travailler encore plus. Je ne vais pas me trouver d’excuses. »