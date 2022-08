FC Nantes Mercato : Blas, le coup magistral de Kita se précise

Publié par Ange A. le 27 août 2022 à 18:35





FC Nantes Mercato : Annoncé avec insistance au LOSC, Ludovic Blas est parti pour rester au FCN. Il va même prolonger son contrat.

FC Nantes Mercato : Kita réussit son coup avec Ludovic Blas

Sauf revirement, Ludovic Blas défendra encore les couleurs du FC Nantes. Le milieu offensif était longtemps pisté par le Lille OSC. Un accord pour son transfert à hauteur de 15 millions d’euros plus 2,5 millions avait déjà été conclu entre le FCN et le LOSC. Mais au final, Waldemar Kita a cédé à la pression d’Antoine Kombouaré. L’entraîneur nantais a fermé la porte à un transfert de Blas vers Lille. Avec la volte-face de Kita, le milieu de 24 ans est parti pour rester à Nantes. Une tendance d’ailleurs confirmée ces dernières heures par Alban Lafont. Sur son compte Twitter, le portier et capitaine nantais a assuré que son coéquipier « se queda (il reste, en espagnol) ».

Les détails de la prolongation de Blas

Ce feuilleton devrait même se conclure une excellente note comme l’assure L’Équipe. Confirmant les informations d’Ouest France, le quotidien sportif révèle ce samedi que Ludovic Blas va prolonger son contrat avec le club des bords de l’Erdre. Son bail actuel court jusqu’en 2024. Le journal croit savoir que le meneur de jeu nantais va rempiler pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Le maître à jouer des Canaris devrait également bénéficier d’une importante revalorisation salariale d’après la même source.

Incertain pour la réception du Toulouse FC ce dimanche, Ludovic Blas devrait donc tenir sa place contre les Violets. Avant de trouver cet accord avec Waldemar Kita, il avait fait part de son désir de ne pas prendre part à cette affiche. Désireux de rejoindre Lille, l’ancien Guingampais entendait mettre la pression sur ses dirigeants qui ont fini par le convaincre. L’annonce de la prolongation de son contrat reste désormais attendue.