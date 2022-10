Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio réagit à l'arrivée de Blanc à l'OL

Publié par Thomas le 10 octobre 2022 à 10:51

Après sa victoire contre le FC Nantes, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, s'est exprimé sur la venue de Laurent Blanc à l'OL, son ancien club.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio encense Laurent Blanc

Bien installé à son poste d’entraîneur au Stade Rennais, Bruno Genesio garde toujours un œil attentif sur la situation de son ancien club, l’Olympique Lyonnais. En grandes difficultés depuis un an et demi maintenant, le club rhodanien a mis à pied son coach Peter Bosz, après le nul décevant concédé contre le Toulouse FC. Dans un communiqué publié sur son site, l’ OL a annoncé dans la foulée l’arrivée sur le banc de Laurent Blanc, six ans après son départ du PSG. Le champion du monde 1998, qui débarque avec la lourde tâche de redresser un effectif lancinant, a reçu le soutien de son homologue rennais.

Après la victoire du SRFC contre le FC Nantes (3-0) au Roazhon Park, Bruno Genesio a été interrogé sur l’arrivée de Blanc à la tête des Gones. L’ex-entraîneur de Lyon s’est dit très satisfait qualifiant le technicien de "référence" à l’échelle nationale après son passage au Paris Saint-Germain.

« Je suis content que Laurent revienne dans le championnat de France. Pour moi, il a fait un très bon travail au PSG. Il a gagné tout ce qu’il était possible de gagner au niveau national. Il reste pour moi une référence. Content de le revoir parmi nous », a déclaré le coach du Stade Rennais au micro de Prime Video.

Vainqueur face à Nantes, le Stade Rennais poursuit sa montée en puissance

En manque d’automatismes durant le mois d’août, le SRFC signe depuis septembre une montée en gamme importante, saluée par les observateurs. Comme la saison dernière, les Rouge et Noir ont mis du temps avant d’enchaîner les bons résultats et viennent ce week-end d’acter l’un de leur match les plus aboutis. Dans un derby de l’Ouest à sens unique, le Stade Rennais a croqué le rival nantais 3-0, grâce à des buts d’Amine Gouiri, Martin Terrier et Désiré Doué. Un nouveau succès pour les hommes de Bruno Genesio qui culminent à la 6e place de Ligue 1, à 5 points du 3e, Marseille.

Doté d’un effectif jeune et prometteur, incarné par son duo offensif Kalimuendo-Gouiri mais aussi des talents du centre de formation comme l’inarrêtable Désiré Doué, le Stade Rennais semble bien parti pour jouer les trouble-fêtes avant la Coupe du Monde. Lors de la prochaine journée, le club breton recevra justement l’ OL, pour un premier test grandeur nature pour le nouveau coach des Gones, Laurent Blanc.