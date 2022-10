FC Nantes : Le gros problème des Canaris révélé

Publié par Jules le 11 octobre 2022 à 19:03

Le FC Nantes d'Antoine Kombouaré pointe actuellement à la 19e place de Ligue 1 et connaît beaucoup de problèmes en Europe et en championnat.

FC Nantes : L'attaque du FCN est trop timide

Le FC Nantes est en panne. En effet, les Canaris n'ont gagné aucun de leurs 6 derniers matchs en Ligue 1 et pointe à la 19e place du championnat, à une longueur seulement du Stade Brestois, lanterne rouge. Plus que cela, les Nantais possèdent la deuxième pire attaque de l'élite à égalité avec l'OGC Nice. Seul l'AC Ajaccio, promu cet été, fait pire que le FCN en ce début de saison.

Tribune Nantaise fait un constat terrible ce mardi, aucun joueur nantais n'a marqué le moindre but depuis un mois maintenant, alors qu'entre-temps le FC Nantes a disputé cinq matchs, toutes compétitions confondues. En effet, les Canaris n'ont inscrit qu'un but contre l'AS Monaco (défaite 4-1), mais il s'agissait d'un but contre son camp. Une statistique terrible qui montre les soucis offensifs du FCN en ce début de saison.

Les Canaris doivent se relancer et vite

Avec la vague de licenciements qui frappe la Ligue 1 ces derniers jours, Antoine Kombouaré ne doit pas être très serein. Et pout cause, son équipe n'avance pas en Ligue 1. Et le problème n'est pas qu'offensif pour les Canaris. En effet, le FC Nantes encaisse de plus en plus de buts et s'avère être la pire défense du championnat sur les cinq derniers matchs avec 13 buts encaissés sur cette période.

Et, tandis que l'économie du club semble se stabiliser avec l'annonce de nouveaux partenaires, le volet sportif est complètement à la dérive. Après une belle saison l'an passé, le FC Nantes pourrait retomber dans ses travers d'il y a deux ans, lorsque le club avait terminé 18e de Ligue 1. Et si les Canaris s'étaient sauvés grâce aux barrages, cette année, quatre clubs seront directement relégués, sans barrage.