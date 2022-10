OL Mercato : Man United tente sa chance pour un prodige de Lyon

Publié par Thomas G. le 12 octobre 2022 à 15:23

Lancé dans un nouveau projet depuis la signature de Laurent Blanc, l'OL pourrait perdre un grand espoir lors du prochain mercato.

OL Mercato : Un prodige de Lyon intéresse un géant du football européen

L’Olympique Lyonnais a entamé un nouveau chapitre de son histoire avec l’intronisation de Laurent Blanc cette semaine. La situation d’urgence a poussé les dirigeants de l’OL a amorcé un changement drastique pour finir sur le podium. L’ancien entraîneur du PSG pourra s’appuyer sur Malo Gusto qui est l’un des rares joueurs lyonnais à tenir son rang cette saison.

Selon les informations de 90 min, plusieurs écuries anglaises sont intéressées par le profil de l’international espoir français. Après Arsenal et Manchester City, c’est Manchester United qui se serait joint à la lutte. Les Red Devils ont récemment envoyé des scouts pour analyser les performances du défenseur de l’OL. La presse anglaise indique que les observateurs étaient unanimes concernant l’énorme potentiel de Malo Gusto. Le latéral droit de l’Olympique Lyonnais est sous contrat jusqu’en 2024 avec son club formateur et les grands clubs pourraient passer à l’action l’été prochain. Le Paris Saint-Germain faisait également partie des clubs intéressés par le défenseur de 19 ans. Mais à l’heure actuelle, Malo Gusto n’est pas à vendre, mais l'OL pourrait reconsidérer la situation du joueur en cas d’offre exceptionnelle. Une proposition entre 30 et 40 millions d’euros en fin de saison pourrait suffire à convaincre les Gones de se séparer de leur prodige.

OL Mercato : L’OL doit recommencer à gagner

Malo Gusto n’est pas le seul talent lyonnais à être convoité sur le marché des transferts, Rayan Cherki et Houssem Aouar sont également courtisés. Dans cette optique, l'OL veut terminer sur le podium et disputer la Ligue des Champions pour garder ses talents. Les Gones doivent donc impérativement gagner dimanche face au Stade Rennais pour se rapprocher des équipes de tête et stopper l’hémorragie. En cas d’échec pour se qualifier en Coupe d’Europe, l'OL pourrait de nouveau connaître une fuite massive de ses talents.