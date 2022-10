PSG Mercato : La tendance se confirme pour l’avenir de Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2022 à 05:15

Tiraillé entre une prolongation avec le PSG et un retour au Barça, qu’il a quitté en 2021, Lionel Messi aurait bien tranché concernant son avenir.

PSG Mercato : Lionel Messi désapprouve les méthodes du Barça

Désormais dans le vert au niveau financier après avoir cédé une partie de ses droits pour plusieurs dizaines de millions d’euros, le FC Barcelone aimerait rapatrier Lionel Messi l’été prochain, au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. « Il maîtrise le timing. C'est un sujet pour la direction sportive. S'il y réfléchit, nous nous mettrons au travail. Nous savons comment faire des miracles. Mais oui, c'est un atout pour le Barça et les portes du club sont toujours ouvertes pour Messi », a notamment lancé Eduard Romeu, vice-président économique du club culé, il y a quelques jours.

Toutefois, le quotidien espagnol Sport assure ce jeudi qu’un retour de Messi à Barcelone en tant que joueur est très peu probable. Si la direction de la formation catalane, son président Joan Laporta en tête, espère boucler le retour du septuple Ballon d’Or dans son club de coeur, le média ibérique explique que toute cette campagne médiatique orchestrée par les Blaugranas mettrait Messi mal à l’aise. À tel point qu’il y aurait « très peu de chances de voir Messi revenir au Barça en tant que joueur. » D’ailleurs, tout le monde en Catalogne ne voit pas cet éventuel retour d’un bon oeil. Ancien avant-centre du Barça (1988-1994), Julio Salinas estime qu’il faut tourner la page Messi afin de donner leur chance aux jeunes.

« Un retour de Messi ? Les deuxièmes parties d'histoire ne sont jamais bonnes. Il faut donner leur chance aux jeunes. Cette équipe a de l'avenir. C'est ça, le futur. Le problème du Barça, c'est qu'il n'est pas sûr en défense. Hier, contre l'Inter, ils ont offert beaucoup trop d'occasions de but », a déclaré Salinas lors d’un tournoi entre les anciens du Real Madrid et du Barça, qui se sont affrontés au Padel ce jeudi.

Le Paris SG est donc bien parti pour continuer avec son milieu offensif de 35 ans.

Mercato PSG : Vers une prolongation de Messi au Paris SG

Alors que le FC Barcelone travaille sur son éventuel retour, Lionel Messi reste concentré sur sa saison avec le Paris Saint-Germain et attend impatiemment la Coupe du Monde au Qatar, sa dernière avec l’Argentine. D’ailleurs, selon le journaliste François Gallardo, qui avait été le premier a annoncé que Kylian Mbappé allait parapher un nouveau bail avec le PSG, le natif de Rosario « va prolonger son contrat d’une saison plus une en option. Il n’y a aucune possibilité et option qu’il vienne au Barça. »

Et comme pour confirmer cette tendance, Messi a liké un post de son compatriote Lautaro Martinez qui a posté une photo illustrant la joie des joueurs de l’Inter Milan après leur match nul contre le Barça (3-3), mercredi soir en Ligue des Champions. Un résultat qui pourrait pourtant priver le club espagnol de huitième de finale de Ligue des Champions cette saison.