OL : Avec Laurent Blanc, certains Gones vont perdre des points

Publié par Dylan le 15 octobre 2022 à 10:04

Le nouvel entraîneur de l'OL Laurent Blanc devrait chambouler les temps de jeu de certains joueurs comme Karl Toko-Ekambi ou Tetê.

OL : Tetê et Karl Toko-Ekambi blacklistés contre le SRFC ?

Depuis son arrivée officielle à l'Olympique Lyonnais il y a quelques jours, Laurent Blanc a déjà mis les points sur les i avec ses joueurs. L'ancien entraîneur d'Al-Rayyan veut que chacun donne tout pour gagner sa place contre le Stade Rennais ce week-end. Blanc a déjà commencé à prendre position sur certains sujets, notamment sur celui de réutiliser ou non Thiago Mendes, décevant ces derniers temps en défense.

« J'ai été très clair avec lui et vous verrez où il jouera » : voilà ce qu'a annoncé le nouveau technicien du club rhodanien à propos de son taulier brésilien. Des dires qui laissent penser que Thiago Mendes pourrait potentiellement quitter l'axe de la défense.... pour jouer milieu défensif peut-être ? Rien n'est moins sûr. Laurent Blanc souhaite surtout analyser davantage son effectif et selon Le Dauphiné Libéré, il ne devrait pas privilégier son fameux 4-3-3 mais plutôt un 3-5-2 contre le Stade Rennais. Ainsi, les ailiers Karl Toko Ekambi et Tetê pourraient faire les frais de ce choix et seraient absents du onze rhodanien.

Prochain adversaire de l'OL, le Stade Rennais est en grande forme

Laurent Blanc va avoir du pain sur la planche et il le sait. Ce déplacement à Rennes dimanche sonne comme un match piégeux face à une équipe en grande forme ces derniers temps. Le SRFC de Bruno Genesio vient de se qualifier en phase finale de la Ligue Europa après son succès 1-0 sur la pelouse du Dynamo Kiev jeudi. Buteur lors de deux des trois derniers matchs du club breton, Désiré Doué sera sans doute le joueur à surveiller pour l'OL.

Autre statistique inquiétante pour les Gones : les Rennais n'ont plus perdu depuis... le 27 août dernier ! C'était sur le terrain du RC Lens (défaite 2-1). Le Stade Rennais a depuis enchaîné les bonnes performances et surtout les bons résultats, avec une série de trois victoires et deux nuls sur les cinq derniers matchs en Ligue 1. Scénario inverse pour l'OL, qui ne parvient plus à gagner depuis cinq rencontres.