Stade Rennais Mercato : Un retour à Lyon, la réponse de Gouiri

Nouvel attaquant du Stade Rennais, Amine Gouiri s’est prononcé sur un possible retour à Lyon en marge de la réception des Gones.

En baisse de régime à l’OGC Nice ces derniers mois, Amine Gouiri s’est trouvé un nouveau point de chute cet été. L’attaquant de 22 ans s’est engagé avec le Stade Rennais dans le cadre d’un deal avec Nice. Gaëtan Laborde a effectué le chemin inverse en rejoignant les Aiglons. Sur le départ au Gym, l’ancien Gone a vu son nom associer à l’Olympique Lyonnais, son club formateur. En marge de ses retrouvailles avec le club rhodanien ce dimanche (15h) en championnat, il est revenu sur son choix d’écarter Lyon au profit du SRFC. « L’OL l’été dernier ? J’avais lu ça mais mon choix de venir à Rennes était déjà fait... », a confié l’ancien Aiglon samedi en conférence de presse.

Gouiri annonce la couleur pour ses retrouvailles avec l’OL

Amine Gouiri souhaite se relancer avec le Stade Rennais. Il est conscient qu’il peut revenir à son meilleur niveau de jeu avec le SRFC. L’ancien Aiglon demande juste un temps d’adaptation. « J’ai conscience de mes capacités et je peux encore faire beaucoup mieux mais je suis arrivé en fin de mercato et il me faut un peu de temps », a-t-il poursuivi avant d’évoquer ses retrouvailles avec son club formateur.

« Ce n’est pas la première fois, que je rejoue contre eux mais c’est toujours un plaisir », a assuré l’attaquant rennais. Lequel compte trois réalisations et autant de passes décisives sous ses nouvelles couleurs. Buteur lors des deux dernières journées de championnat, il va sans doute tenter d’enfoncer son ancien club dans la crise. Les Gones restent sur cinq matchs sans victoire, dont quatre défaites. La dynamique est différente chez les Rouge et noir. Tout juste qualifié pour le prochain tour de la Ligue Europa, le club breton est invaincu depuis dix matchs et vient d’aligner quatre victoires.