PSG Mercato : Flash ! L’UEFA menace Paris pour l’arrivée de Messi

À peine sorti de la polémique Mbappé, le PSG pourrait faire face à un autre scandale concernant la venue de Lionel Messi à l’été 2021 après 20 ans au Barça.

Après une vingtaine d’années passées au FC Barcelone, Lionel Messi s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain en août 2021. Incapable d’assumer financièrement le nouveau contrat de la star argentine, le club catalan a été contraint de la laisser partir. Courtisan de longue date du natif de Rosario, le PSG n’a pas hésité à dérouler le tapis rouge au septuple Ballon d’Or. Un investissement qui est pourtant reproché au club de la capitale.

En effet, selon certaines sources proches du dossier, notamment le site Foot-Transfers, la Cour européenne va examiner si la signature de Messi par le Champion de France en titre n’a pas violé les règles du fair-play financier de l’UEFA l’année dernière. Toujours selon la même source, la plainte a été déposée par un groupe de supporters du Barça basés à Lyon et sera examinée mardi prochain par une chambre de la Cour européenne à Luxembourg.

L’avocat du groupe, Juan Branco, considère déjà comme un succès le fait même que la plainte soit discutée au tribunal. Pour rappel, le Paris Saint-Germain a été l’un des nombreux clubs à avoir été mis en garde par l’UEFA au sujet de ses dépenses et il était clair qu’il ne pouvait pas dépenser aussi librement qu’il le souhaitait. Surtout verser annuellement 40 millions d’euros à l’international argentin de 35 ans. D’ailleurs, la Pulga pourrait continuer avec les Rouge et Bleu la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Lionel Messi pourrait rester une année supplémentaire avec le Paris Saint-Germain. En effet, selon son biographe Guillem Balague, l’ancien capitaine du Barça est aujourd’hui plus proche d’une prolongation qu’un retour en Catalogne ou un transfert libre en MLS, à l’Inter Miami.

« Heureux comme il ne l’a jamais été ! Les choses se passent bien sur le terrain, l’équipe s’est adaptée à lui, ou plutôt il a la main sur le jeu (…) Aujourd’hui, je pense qu’il est plus proche de rester, car il se sent bien, il est heureux. Mais aucune décision ne sera prise d’ici à la Coupe du monde. Ça se décidera entre janvier et juin prochain (…), pour le moment, Messi est plus proche de rester à Paris que de retourner à Barcelone ou de partir à Miami », a déclaré le journaliste espagnol dans les colonnes du quotidien Le Parisien.