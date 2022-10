PSG Mercato : Début des grandes manoeuvres pour Lionel Messi

Publié par Thomas G. le 18 octobre 2022 à 09:50

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi fait l'objet de nombreuses convoitises depuis plusieurs semaines. Le Paris SG veut éviter son départ.

PSG Mercato : Nouveau contrat pour Lionel Messi au Paris SG ?

Étincelant lors du Classico, Lionel Messi a pesé sur la défense marseillaise et a une nouvelle fois distillé de nombreux ballons. L’international argentin continue sur sa lancée et confirme son bon début de saison. Depuis l’arrivée de Christophe Galtier, le septuple Ballon d’Or s’est rendu indispensable dans le onze parisien. Lionel Messi est cependant en fin de contrat en juin prochain et Luis Campos souhaite le prolonger de deux ans.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’international argentin va organiser une réunion dans les prochains mois pour statuer sur son avenir. Le journaliste italien a déclaré : « Les rumeurs concernant Lionel Messi continuent, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne décidera pas de son avenir avant 2023. Il prévoit de parler avec sa famille, ses avocats, et tous ceux qui l'entourent. Il ne négocie pas actuellement avec le FC Barcelone, ni avec le PSG pour un nouveau contrat. »

Lionel Messi est donc focalisé sur sa saison avec le Paris Saint-Germain pour bien se préparer avant sa dernière Coupe du Monde. La bataille entre le Barça et le PSG s’annonce rude pour convaincre Lionel Messi. En parallèle, d’autres grands clubs européens pourraient également faire des tentatives pour l'éloigner du club parisien.

PSG Mercato : L’hécatombe continue pour Paris

Le Paris Saint-Germain s’est imposé dimanche 1-0 face à l’Olympique de Marseille et ce match a été marqué par une nouvelle blessure coté parisien. Danilo Pereira est sorti en deuxième période, touché aux ischio-jambiers et le défenseur portugais sera absent trois semaines. Un nouveau coup dur pour le PSG qui est toujours privé de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Sergio Ramos. La défense à 4 pourrait donc être reconduite lors du déplacement du Paris SG à Ajaccio ce vendredi.