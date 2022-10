OL Mercato : C'est réglé pour le retour de Benzema à Lyon !

Après son Ballon d'Or reçu hier soir, Karim Benzema a fait une grande annonce sur son avenir, scellant un potentiel retour à l'OL.

C'était le grand jour pour Karim Benzema hier soir, lors de la remise du trophée du Ballon d'Or 2022. Après sa saison XXL avec le Real Madrid, l'attaquant français s'est vu décerner la récompense ultime de meilleur joueur de la planète, 24 ans après Zinédine Zidane. C'est justement l'ex-coach des Merengues qui a délivré le précieux Ballon au Nueve hier soir dans un théâtre du Chatelet en apothéose. Accompagné de plusieurs membres de sa famille dont ses parents et son fils, Karim Benzema en a profité pour savourer un moment qu'il attendait dans l'ombre depuis de longues années maintenant.

« Je repense à tout le travail fourni, je n'ai jamais lâché parce que c'était un rêve de gamin. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et les deux modèles de ma vie, Zizou et Ronaldo, m'ont donné de la motivation. [...] Il y a eu des moments plus difficiles pour moi. Des périodes où, par exemple, je n'étais pas en sélection. Je travaillais beaucoup aux entraînements et mon entraîneur me disait de conserver ma joie de jouer et, qu'un jour, je gagnerais ce trophée-là. Je suis fier de mon parcours. Et, comme je l'ai dit, ça a été difficile. Pour mes parents, pour ma famille… Mais ça n'a fait que me renforcer mentalement », a déclaré le nouveau Ballon d'Or qui dédiera plus tard dans son discours son trophée au « peuple ».