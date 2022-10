OL : Après le SRFC, Lyon officialise une terrible nouvelle

Publié par Thomas le 17 octobre 2022 à 18:10

Une nouvelle fois battu en championnat face au SRFC, l' OL a communiqué une bien mauvaise nouvelle concernant l'un de ses piliers.

OL : Lyon confirme pour Corentin Tolisso

Recruté cet été librement après 5 saisons au Bayern Munich, Corentin Tolisso vit un début d’exercice compliqué à l’Olympique Lyonnais. En grande difficulté sportive, comme le reste de ses coéquipiers, le natif de Tarare s’est blessé dimanche contre le Stade Rennais, laissant sa place à Jeff Reine-Adelaide juste avant la pause. Après sa sortie sur blessure en septembre dernier face au PSG, le milieu de terrain a une nouvelle fois ressenti une gêne importante lors d’une accélération, stoppant net sa course. Si l’ OL indiquait ne rien noter d’alarmant dans les premiers tests médicaux effectués après la rencontre, un nouveau bilan a été fait ce lundi et les résultats sont bien plus préocupants.

" L’Olympique Lyonnais confirme la blessure de Corentin Tolisso contractée hier après-midi lors du match Rennes / OL comptant pour la 11ème journée de L1. Les examens passés par le milieu de terrain international français ont révélé une lésion à la cuisse gauche ", a écrit le club rhodanien dans un communiqué publié sur ses différents réseaux sociaux.

Si la durée d’indisponibilité du joueur n’a pas été divulguée, ce dernier pourrait rester éloigné des terrains jusqu’au retour de la coupe du monde.

OL : Laurent Blanc devra une nouvelle fois repenser son onze

La blessure de Corentin Tolisso a de quoi préoccuper le nouvel entraîneur des Gones, Laurent Blanc, qui comptait beaucoup sur son international français. Tout comme Alexandre Lacazette, Anthony Lopes ou encore Jérôme Boateng, le milieu formé à Lyon faisait partie de ces fameux " joueurs d’expérience " sur lesquels le technicien lyonnais comptait s’appuyer cette saison. Sans l’ancien Munichois, Blanc devra ainsi repenser un entrejeu en manque de repère depuis la reprise du championnat. Avec la blessure de Tolisso, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourrait ainsi intégrer Johann Lepenant dans son onze tout comme Thiago Mendes, replacé au poste de milieu défensif.