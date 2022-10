Stade Rennais : Le supporter du SRFC giflé par Neymar porte plainte !

Publié par Thomas le 18 octobre 2022 à 20:06

Après les révélations sur l'armée numérique, le supporter du Stade Rennais, giflé par Neymar en 2019, a décidé de porter plainte.

La semaine dernière, le journal d’investigation Mediapart publiait une enquête révélant la contractation en 2018 et 2020 d’une agence de communication par le PSG censée nuire la réputation d’autrui sur les réseaux sociaux. Une affaire baptisée "l’armée numérique", qui a éclaboussé les hautes instances parisiennes et qui semble ne pas s’être apaisée. Parmi les cibles du Paris Saint-Germain, on retrouve à l’époque notamment Adrien Rabiot, qui refusait alors de prolonger avec son club formateur ou encore Kylian Mbappé, qui laissait entrevoir une envie de départ. Mais les deux footballeurs ne seraient malheureusement pas les seules cibles supposées du club de Nasser Al-Khelaïfi. D’après le journal, le Paris SG aurait pris pour cible sur les réseaux le supporter du Stade Rennais, qui avait été giflé par Neymar lors de la finale de Coupe de France 2019.

Mediapart affirme en effet que le PSG aurait révélé, via des faux comptes sur Twitter, l’identité du supporter afin de nuire à sa personne. Une accusation que le clan parisien a récemment démenti. Mais face à ces révélations, le fan du SRFC aurait, selon Le Parisien, décidé de porter plainte pour "cyberharcèlement".

Un simple rappel à la loi en 2019

"En fait, on m’a démoli, détruit, pour restaurer l’image à Neymar", confiait Nelson au quotidien L’Équipe en 2019 après la divulgation de son identité par le compte Paname Squad après la finale de Coupe de France, remportée par le Stade Rennais. Après avoir porté plainte en 2019 contre le joueur parisien, le supporter du SRFC avait vu la justice n’opérer qu’un simple rappel à la loi. Mais face aux récentes révélations de "lynchage numérique" de Mediapart, ce dernier a décidé de porter plainte une nouvelle fois, cette fois-ci contre le PSG.