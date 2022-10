PSG Mercato : Neymar visé par deux clubs anglais inattendus

Publié par Thomas le 19 octobre 2022 à 18:01

Au top de sa forme avec le PSG, Neymar était au centre de nombreuses convoitises cet été. Annoncé sur le départ, le Brésilien aurait pu rejoindre l'Angleterre.

PSG Mercato : Neymar était proche de la sortie cet été

C’est un mercato pour le moins mouvementé qu’a connu la star brésilienne, Neymar, cet été. Auteur d’une saison 2021/2022 décevante, où il n’aura été que l’ombre de lui-même, l’attaquant était sorti des plans de la nouvelle direction parisienne notamment sous l’impulsion d’un certain Kylian Mbappé. Lors de sa prolongation en mai dernier, le Bondynois avait en effet acté un projet sportif où l’ancien Barcelonais devait être vendu, afin de prendre seul les rênes de l’équipe.

Si finalement Neymar n’est pas parti du Paris Saint-Germain, le joueur n’a pas manqué de courtisans sur le marché. Alors que certaines rumeurs annonçaient un possible retour de l’attaquant au Barça, c’est vers la Premier League que son destin aurait pu s’écrire. D’après le très sérieux El País, Ney aurait en effet reçu une offre colossale de la part de Newcastle. Nouveau club le plus riche de la planète depuis son passage sous pavillon saoudien, l’écurie entraînée par Eddie Howe faisait le forcing pour récupérer la star de 30 ans et aurait proposé une enveloppe totale de 400 millions d’euros comprenant la prise en charge du salaire du Brésilien. Une opération qui semblait satisfaire la direction du PSG qui a toutefois vu Neymar refuser la proposition.

PSG Mercato : Chelsea voulait également recruter Neymar

Très actifs sur la sphère mercato, les Magpies n’étaient pas seuls positionnés dans le sulfureux dossier Neymar. D’après le journal espagnol, Thomas Tuchel aurait lancé une offensive ambitieuse pour récupérer son ancien joueur à Chelsea. Le désormais ancien coach des Blues aurait d’ailleurs obtenu une réponse favorable du footballeur, qui se voyait bien dans le nouveau projet du club londonien.

Alors qu’un prêt était évoqué entre les deux parties, c’est finalement le Paris SG qui, cette fois-ci, a bloqué le transfert. Les champions de France ne souhaitaient pas prendre en charge le salaire du joueur et ont donc coupé court à toutes négociations. Au final, Neymar est resté dans la capitale où il a rapidement retrouvé de sa superbe, marquant 12 buts et délivrant 9 passes décisives en 16 matches.