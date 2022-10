PSG-OM : Le Paris SG remporte le Classico grâce à Neymar, les notes !

Publié par Thomas G. le 16 octobre 2022 à 23:44

Guidé par son trio offensif en grande forme ce soir, le PSG a fait plier l'OM pour reprendre sa marche en avant en tête de la Ligue 1.

PSG-OM : Neymar le talisman du Paris SG

Pour clôturer cette 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait l’Olympique de Marseille pour ce Classico. Les Parisiens voulaient retrouver le chemin de la victoire apres trois matchs nuls de suite. L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, avait choisi d’innover pour ce choc, les Parisiens repassant en 4-3-3 avec Fabian Ruiz qui intègre le milieu parisien.

Conquérant ce soir face à leur plus grand rival, les hommes de Christophe Galtier remporte ce Classico 1-0 grâce à un but signé Neymar. Le Paris SG stoppe l’hémorragie après trois matchs nuls consécutifs et prend le large en tête de la Ligue 1. La première période est de très haute intensité entre les deux géants du football français qui se rendent coup pour coup. Lionel Messi envoie la première frappe du match (3e), bien captée par Pau Lopez, avant la réponse d’Alexis Sanchez quelques minutes plus tard (7e). Ce Classico est très tendu, il ne fait pas exception à la règle et les duels sont tendus entre les deux équipes.

Le Paris Saint-Germain fait finalement plier l’Olympique de Marseille en fin de première période. Bien servi par Kylian Mbappé, Neymar envoie un plat du pied imparable dans les cages de Pau Lopez. Dans la guerre des nerfs entre les deux équipes, le PSG est sorti vainqueur, les Phocéens craquent en deuxième période. Samuel Gigot est coupable d’une grossière faute sur Neymar à la 73e et Clément Turpin le sanctionne d’un rouge direct. Les Marseillais terminent le Classico à 10, et malgré de bonnes intentions, l’OM ne parvient pas à égaliser. Après le match nul du FC Lorient, le PSG fait la bonne opération du week-end, les Parisiens ont désormais trois points d’avance.

Les notes du PSG :

Donnarumma 7 : Sérieux et appliqué, le gardien italien a su garder sa cage inviolée pour permettre au PSG de s’imposer.

Marquinhos 7 : Le capitaine du Paris SG a montré la voie ce soir en réalisant l’un de ses meilleurs matchs ce soir.

Danilo Pereira : Non noté. Sorti à la 24e minute et remplacé par Nordi Mukiele.

Mukiele 6 : Remplaçant au coup d’envoi, le defenseur français a livré une bonne copie. Son association avec Marquinhos s’est avérée payante et le défenseur français a gagné des points lors de ce Classico.

Verratti 6 : Marco Verratti a connu un match en demi-teinte, pris en étau par le milieu marseillais en première peridode, il a su sortir la tête de l’eau pour livrer une bonne prestation en deuxième période et aider ses partenaires à garder ce bon résultat.

Hakimi 6 : Très disponible, le défenseur marocain a été un poison pour la défense marseillaise, notamment lors de son face à face (5e). C’est un match rassurant pour Achraf Hakimi qui était dans le dur ces dernières semaines.

Ruiz 6,5 : Omniprésent dans l’entrejeu parisien, le milieu espagnol a tiré son épingle du jeu ce soir pour contribuer au succès du Paris SG.

Vitinha 5,5 : Un match moins abouti pour l’international portugais qui a du faire face à une grosse pression du milieu marseillais. Vitinha a en revanche brillé grâce à son apport offensif.

Juan Bernat 5 : Le défenseur parisien a souffert face aux incursions marseillaises, à plusieurs reprises il a été pris par la vivacité de Jonathan Clauss qui était tout proche de marquer à la 16e.

Messi 7 : Pour son retour sur les terrains, le septuple Ballon d’Or s’est une nouvelle fois démarqué. Toujours bien placé, Lionel Messi a déstabilisé le bloc marseillais en se mettant entre les lignes et en distillant des offrandes à ses partenaires. Remplacé par Pablo Sarabia à la 79e.

Neymar 8 : L’homme du match ce soir. Malgré des déchets en première période, le génie brésilien a marqué la rencontre de son empreinte. Ces nombreuses percées ont permis au Paris SG de briser le bloc de l’OM. Bien servi par Kylian Mbappé, Neymar marque l’unique but de cette rencontre à la 45e. Remplacé par Carlos Soler à la 88e.

Mbappé 7,5 : Un match plus que correct pour l’international français. Malgré de nombreuses tentatives, l’attaquant du PSG a buté sur un très bon Pau Lopez. À l’image de son coéquipier Neymar, ses incursions ont permis de faire reculer l’Olympique de Marseille. Il s'est mué en passeur pour Neymar.

Les notes de l'OM :

Lopez 7 : Auteur de cinq arrêts en première période, le gardien espagnole a longtemps repoussé l’échéance. Ne pouvant rien faire sur le but de Neymar en toute fin de première période, il aura encore sauver l’OM en seconde période. Une belle prestation.

Mbemba 7 : Toujours aussi brillant défensivement, il a gagné la totalité de ses duels face à Mbappé. Il se sera également montrer dangereux offensivement avec notamment une belle frappe repoussé par Donnarumma à la 50e.

Balerdi 5,5 : Comme trop souvent cette saison, l’Argentin a alterné le bon et le moins bon ce soir. Il a commis des erreurs techniques mais a aussi bien défendu notamment devant Mbappé dans les derniers instants du match.

Bailly : Non noté, sorti blessé à la 42e, il réalisait jusque-là une très bonne prestation. Remplacé par Samuel Gigot à la 44e.

Clauss 6 : Match correct de l’ancien lensois très actif sur son côté notamment en début de seconde période où il s’est retrouvé seul face à Donnarumma mais a perdu son duel face au portier italien.

Tavares 5 : Le bon et le moins bon pour le piston portugais. De belles montées mais encore trop de déchets techniques pour espérer être décisif dans ce genre de rencontre. Il est remplacé par Kaboré à la 71e.

Veretout 5 : Des projections intéressantes vers l’avant mais beaucoup de ballons perdus, l’ancien romain a pris sa chance en première période mais à envoyé le ballon très nettement au dessus du but parisien. Il est sorti à la 79e remplacé par Gueye.

Rongier 6 : Toujours aussi présent et précieux au milieu de terrain, Valentin Rongier a gratté pas mal de ballons et a sauvé son équipe en fin de première période avant de la voir ceder 30 secondes plus tard. Frustrant.

Guendouzi 5 : Match plus compliqué pour le meneur marseillais. Malgré une grosse débauche d’énergie, il a semblé moins tranchant dans ses prises de balles vers l’avant.

Harit 6 : Bien moins bon qu’à Lisbonne mercredi, le milieu offensif marocain a été généreux et aura beaucoup tenté de trouver la solution. En vain. Il est remplacé à la 71e par Cengiz Under.

Sanchez 5,5 : Il a encore beaucoup donné ce soir mais a manqué de justesse technique. Il aurait cependant dû obtenir un penalty à la 46e sur une frappe contrée par la main de Mukiele. Le VAR n’est pas intervenu. Il est remplacé par Dieng à la 79e.

Gigot 4 : C’était évidemment pas simple de rentrer à la 44e dans un match comme celui-ci. Il a paru plutôt juste défensivement mais a pénalisé son équipe avec un excès d’engagement à la 72e avec un tacle sur Neymar. Malgré les cris terribles du Brésilien, le ralenti montrera qu’à aucun moment Gigot touche le joueur parisien. Mais l’engagement reste bien trop élevé.