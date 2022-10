OM : Un crack de la saison dernière au fond du trou à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 19 octobre 2022 à 18:31

Remplaçant depuis ses mauvaises prestations récentes, un milieu de l' OM a perdu la confiance de son coach et est condamné à rester sur le banc.

OM : Gerson vit des moments compliqués à Marseille

Arrivé l'année dernière sur la Canebière en provenance de Flamengo pour un peu moins de 20 millions d'euros, Gerson a eu du mal à s'adapter au schéma de jeu de Jorge Sampaoli. Critiqué lors de la première partie de saison pour sa lenteur et ses erreurs techniques, le numéro 8 marseillais a toujours eu la confiance de l'entraîneur argentin et a fini par exploser en deuxième partie de saison. Mais cet été, les choses ont brutalement changé à l' OM avec le départ surprise de Sampaoli, remplacé par Igor Tudor. Et depuis l'arrivée du technicien croate, Gerson n'est plus le même.

Lors de la préparation tumultueuse de l' OM cet été, une altercation a été mentionnée entre Igor Tudor et Gerson. Si les deux protagonistes ont révélé qu'il ne s'était rien passé et que tout allait pour le mieux, l'attitude de Gerson ne passe pas inaperçue. Le milieu brésilien ne semble pas épanoui et ses performances sur le terrain le montrent terriblement.

OM : Un bon match à Angers, puis plus rien

Titularisé avec Dimitri Payet un soir de Ligue des Champions, à l'occasion de la défaite 1-0 face à Francfort, Gerson est passé au travers, incapable d'animer l'attaque olympienne, et faisant preuve d'une terrible nonchalance. Remplaçant quelques jours après lors du match nul 1-1 au Vélodrome face au Stade Rennais, Gerson n'est même pas rentré sur la pelouse, payant certainement les conséquences de sa piteuse prestation cinq jours auparavant. Puis vient la trêve internationale. Gerson, non-convoqué avec le Brésil, reste à Marseille sous les ordres d'Igor Tudor. Et la veille du match à Angers, le coach marseillais annonce faire confiance à Gerson et que ce dernier sera titulaire. L' OM s'impose 3-0 au stade Raymond Kopa, et Gerson réalise une belle prestation avec un joli but en seconde période.

Mais depuis ce jour, l'ancien joueur de Flamengo est retombé dans ses travers. Certes, face au Sporting quelques jours après Angers SCO, Gerson n'a joué que 14 minutes en fin de match, mais contre l'AC Ajaccio, il a été une nouvelle fois titularisé avec Payet pour animer le jeu offensif marseillais et l' OM a perdu. Gerson a une nouvelle fois raté son match et n'a pas rejoué depuis. Pire encore, le Brésilien voit Amine Harit devenir indéboulonnable à ce poste, et semble avoir définitivement perdu le peu de crédit qu'il possédait aux yeux d'Igor Tudor.