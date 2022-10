Mercato PSG : Joao Félix, l’Atlético lâche une première réponse !

Publié par JEAN-LUC D le 20 octobre 2022 à 18:17

Le PSG aimerait recruter Joao Félix cet hiver. L’Atlético Madrid ne fermerait pas forcément la porte pour son attaquant, mais à une seule condition.

PSG Mercato : Luis Campos déjà à l’action pour Joao Félix

Devenu indésirable dans les plans de Diego Simeone, Joao Félix serait déjà en train de chercher une porte de sortie pour se relancer dans la deuxième partie de saison. À la recherche de profils différents pour renforcer son attaque, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le compatriote de Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes et Renato Sanches. Ce jeudi, le quotidien madrilène AS indique même que Luis Campos se serait déjà rapproché de l’entourage du milieu offensif de 22 ans pour manifester l’intérêt du PSG et son souhait de faire une offre à l’Atlético Madrid en janvier pour le recruter.

Toutefois, le journal espagnol précise que le Champion de France en titre n’est pas seul sur ce coup puisque le Bayern Munich et Manchester City, qui pourrait perdre Bernardo Silva en fin de saison, suivraient aussi avec attention la situation du jeune international portugais. En manque de temps de jeu (12 matches, 3 passes décisives) cette saison, Joao Félix veut partir dès cet hiver, mais les Colchoneros auraient un tout autre programme pour l’éventuel transfert de son numéro 7.

L’Atlético privilégie un transfert en été pour Joao Félix

Recruté en juillet 2019 en provenance du Benfica Lisbonne contre un chèque de 127 millions d’euros, Joao Félix pourrait être le prochain tube du mercato de l’été 2023. En effet, selon les renseignements divulgués par le journal AS, la direction de l’Atlético Madrid ne s’opposerait pas forcément au départ du Golden Boy 2019, mais privilégierait un transfert pour l’été prochain. Toutefois, la publication espagnole explique que rien n’est à exclure dans ce dossier, tant la situation de Joao Félix est délicate à Madrid.

À en croire les médias locaux, le natif de Viseu ne supporterait plus d’évoluer sous les ordres de Diego Simeone. Récemment, A Bola a révélé que la relation entre les deux serait « irréparable ». En effet, le média portugais rapporte qu'un spécialiste de la santé de la formation madrilène qualifierait la situation d’intimidation et l'aurait transmise aux responsables de l’Atlético. Un départ pourrait donc s’imposer au pensionnaire du Civitas Metropolitano en janvier. Le PSG est donc prévenu.