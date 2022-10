OM Mercato : Ronaldo proche de Marseille ? Longoria dit tout !

En difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo est régulièrement associé à l’ OM. Pablo Longoria a une nouvelle fois commenté cette grosse rumeur.

Invité de Jérôme Rothen dans son émission « Rothen s’enflamme » ce jeudi, Pablo Longoria a fait le tour de l’actualité de l’Olympique de Marseille. Alors que son club est désormais relégué à la quatrième place de Ligue 1 à six points du Paris Saint-Germain, le leader, le président marseillais a notamment évoqué la rumeur Cristiano Ronaldo.

En effet, selon certains médias étrangers, les dirigeants du club phocéen envisageraient sérieusement l’option CR7 pour dynamiser l’attaque du collectif d’Igor Tudor dans la seconde partie de saison. Le quintuple Ballon d’Or n’étant plus considéré comme un premier choix du côté de Manchester United. Comme il l’a déjà répété au début de cette rumeur il y a quelques semaines, Longoria s’est voulu une nouvelle fois très clair sur ce sujet : Ronaldo n’est pas dans les possibilités économiques de l’OM. Sur les antennes de RMC Sport, le dirigeant espagnol a notamment déclaré à ce propos :

« Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations. Le foot, c’est très clair. Tu fais avec les moyens que tu as à disposition, avec un équilibre économique. Tu dois tout faire pour avoir les meilleurs résultats, chercher comment améliorer l'équipe, mais avec une stabilité financière. C'est important en 2022. Il faut une situation économique pérenne. On est loin de ça, prendre des stars, on préfère prendre des joueurs qui se fondent dans un collectif. »

Voilà qui est désormais clair. Poursuivant, le collaborateur de Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, a également annoncé la couleur pour le prochain mercato hivernal.

Contrairement à son directeur sportif David Friio, qui a récemment expliqué que l’OM ne comptait pas recruter en janvier, Pablo Longoria assure que rien n’est fermé et que le club avisera selon les besoins de l’entraîneur Igor Tudor et les possibilités financières.

« Renforcer l’équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l’équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu… Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques », a expliqué Longoria.