OM Mercato : Lens, un énorme regret de Jonathan Clauss dévoilé

Publié par Ange A. le 21 octobre 2022 à 07:37

Déjà indispensable à l’ OM, Jonathan Clauss nourrit un énorme regret suite à son départ de Lens comme le dévoile un de ses proches.

OM Mercato : Le regret de Jonathan Clauss après sa signature

Le mercato estival a de nouveau été agité à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria a signé 12 renforts lors de la dernière fenêtre des transferts. Le club phocéen s’est notamment trouvé un nouveau patron pour son couloir droit. La direction marseillaise a débauché Jonathan Clauss du RC Lens contre 7 millions d’euros. La Voix du Nord est revenu sur le départ de Clauss de Lens pour Marseille. Le journal régional dévoile notamment que le latéral nourrit un regret suite à sa signature à Marseille. Il aurait souhaité faire ses adieux aux Sang et or avec classe. La source dévoile qu’il souhaiitait publier un message d’adieu. Mais en raison du retard accusé par son transfert, il a également dû reporter ce message. Chose qui aurait frustrée les supporters lensois. « Il aurait mérité un meilleur départ. Il était attristé », note le journal.

Tudor emballé par Clauss

Jonathan Clauss va retrouver le RC Lens ce dimanche à l’Orange Vélodrome. Ce choc crucial pour la course aux places européennes compte pour la 12e journée de Ligue 1. En marge de cette affiche, Igor Tudor s’est livré sur son arrière droit en conférence de presse. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille est conquis par l’ancien Sang et or. Le coach de l’ OM est certain qu’il fera partie de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar le mois prochain.

« C’est un joueur qui s’est adapté très rapidement, il s’est adapté à jouer tous les 3-4 jours. Je ne peux qu’en dire du bien. Il y a peu de joueurs au monde comme lui à ce poste de piston. C’est un privilège de l’avoir avec nous, c’est un bon gars, j’espère qu’il va continuer comme ça et qu’il fera une bonne Coupe du monde ».