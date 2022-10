OL Mercato : Le Barça s'attaque à un joyau de Lyon !

Publié par Thomas le 21 octobre 2022 à 14:07

Malgré ses difficultés en championnat, l' OL attire toujours sur le marché des transferts et voit le Barça se rapprocher de l'une de ses pépites.

OL Mercato : Malo Gusto, nouvelle priorité du Barça en défense

Ce n’est pas nouveau, les clubs français attirent de plus en plus à l’international et ce n’est pas l’Olympique Lyonnais qui dira le contraire. L’équipe de Jean-Michel Aulas fait figure de viviers de talents en Europe grâce à son centre de formation, qui aura vu éclore de grands noms du football comme Nabil Fekir, Alexandre Lacazette, Anthony Martial et bien évidemment Karim Benzema, Ballon d’Or 2022. Si l’ OL patine depuis la saison dernière en championnat, le club rhodanien dispose paradoxalement de l'une des générations les plus prometteuses, qui ne cesse d’éveiller l’intérêt de grandes écuries. Et justement, un joueur en particulier commence à grandement faire parler de lui.

D’après les informations de Calciomercato, le Français Malo Gusto serait l’une des cibles prioritaires du FC Barcelone pour remplacer Sergi Roberto au poste de défenseur droit. Le club catalan aimerait rajeunir son effectif la saison prochaine et compte pour cela miser sur des profils dotés d’une grande marge de progression. À un poste où les options se font rares, Malo Gusto apparaît comme une recrue de choix pour l’équipe de Xavi. Mais le Barça ne serait pas le seul club intéressé par les services de l’international espoir.

OL Mercato : Trois cadors veulent aussi Malo Gusto

Âgé seulement de 19 ans, Malo Gusto représente l’avenir de l’Olympique Lyonnais, et ça, Jean-Michel Aulas le sait. Le président des Gones souhaite rapidement boucler la prolongation de sa pépite, qui est sous contrat jusqu’en 2024 dans le Rhône. En attendant, plusieurs gros clubs se positionnent pour récupérer le défenseur l’été prochain. En plus du Barça, le média italien dévoile que l’AC Milan, la Juventus de Turin et Manchester United ont tous les trois manifesté un intérêt prononcé pour le natif de Décines-Charpieu.

Pour rappel, l’été dernier, ce n’est autre que le Paris Saint-Germain de Luis Campos qui ciblait Malo Gusto pour apporter de la concurrence à Achraf Hakimi sur son côté droit. Si le jeune latéral se sent bien à Lyon, une nouvelle saison blanche pourrait le pousser à aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival.