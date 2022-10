PSG Mercato : Surprise ! Kimpembe poussé vers la sortie par Galtier ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 octobre 2022 à 23:07

Titulaire dans le système à trois centraux, Presnel Kimpembe va-t-il envisager un départ du PSG après la dernière décision de Christophe Galtier ?

PSG Mercato : Galtier prêt à laisser Kimpembe sur le banc ?

Après une blessure aux ischiojambiers, qui l’a tenu loin des terrains durant plusieurs semaines, Presnel Kimpembe s’apprête à reprendre du service avec le Paris Saint-Germain. Mais le défenseur central de 27 ans risque d’avoir une grosse surprise de la part de son entraîneur Christophe Galtier. En effet, l’international français pourrait faire les frais du changement tactique annoncé par son coach et surtout le nouveau statut de son coéquipier Sergio Ramos.

« Il est fort probable que l’on continue en améliorant ce système-là avec des séances d’entraînement », a annoncé Galtier après les bonnes prestations de Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz dans l’entrejeu, à propos de sa charnière à deux têtes. Après le Classique remporté contre l’Olympique de Marseille le weekend dernier (1-0), le successeur de Mauricio Pochettino veut reconduire ce schéma tactique pour les prochaines rencontres des Rouge et Bleu. Avec une place en moins en défense centrale, Presnel Kimpembe devrait être confronté à la rude concurrence de l’expérimenté Sergio Ramos. Et c’est loin d’être gagné pour le Champion du Monde 2018.

Mercato PSG : Sergio Ramos préféré à Presnel Kimpembe ?

Après une première saison compliquée, Sergio Ramos a retrouvé son meilleur niveau et aligne les matches avec le Paris Saint-Germain. Avec 15 matches toutes compétitions confondues, l’international espagnol de 36 ans fait partie des éléments les plus utilisés par Christophe Galtier cette saison. Et même si ses performances ne font pas toujours l’unanimité, l’ancien capitaine du Real Madrid a pris une nouvelle dimension dans le vestiaire et auprès de l’entraîneur parisien.

Le quotidien madrilène AS révèle donc que Ramos a une longueur d’avance sur Kimpembe pour le poste de titulaire aux côtés de l’intouchable capitaine Marquinhos. D’autant que Kimpembe aura besoin de quelques matches avant de retrouver le rythme. Un scénario inconfortable pour le natif de Beaumont-sur-Oise qui ne compte pas retourner sur le banc des remplaçants comme à ses débuts chez les pros du PSG.

Suffisant pour réclamer un départ l’été prochain ?